Circoli PD CL “chiusi per dignità, senza padroni”. Protesta per Daniela Cardinale

“Chiusi per dignita’. Senza padroni”. E’ quanto si legge su alcuni cartelli affissi nel pomeriggio di oggi all’ingresso di alcuni circoli del Partito democratico della provincia di Caltanissetta. I dem nisseni sono sul piede di guerra dopo la decisione di ricandidare quale capolista Daniela Cardinale, figlia dell’ex ministro e leader di Sicilia Futura Salvatore Cardinale.

Dal tardo pomeriggio i vertici dei singoli circoli si stanno incontrando a Caltanissetta, nella sede provinciale di via Valle d’Aosta, per decidere quali mosse adottare e quali forme di protesta mettere in atto. Gia’ nelle scorse settimane, ben 21 segretari locali dell’intera provincia avevano inviato una lettera a Matteo Renzi e a Fausto Raciti per chiedere maggiore attenzione verso il territorio.

“Nella stessa missiva era stato espresso il dissenso della base a scelte calate dall’alto come ad esempio la ricandidatura (per la terza volta consecutiva) di Daniela Cardinale. Tra le ipotesi prese in esame nella riunione di questo pomeriggio la chiusura dei circoli. Intanto alcuni attivisti hanno lanciato sui social l’hastag “#Nopotentati”. (ITALPRESS).

L’ex senatore Peppe Lumia aveva invitato i suoi amici a partecipare all’assemblea di uno dei circoli di Caltanissetta.

