Precipita da muretto sul Lungotevere, morto turista a Roma  

Tragico incidente per un turista brasiliano di 29 anni: è morto ieri sera dopo essere caduto da un muretto sul lungotevere Castello, all’altezza dei giardini di Castel Sant’Angelo a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Roma Prati.

Da una prima ricostruzione, l’uomo era seduto sul muretto in compagnia della moglie e di due amici, quando forse per girarsi ha perso l’equilibrio ed è caduto all’indietro, finendo sulla banchina del Tevere. Soccorso dal 118 è stato portato all’ospedale San Camillo, ma è poi deceduto. L’autorità giudiziaria ha disposto un’ispezione cadaverica e sarà effettuata probabilmente anche l’autopsia per chiarire se il turista sia o meno caduto dopo un malore.

