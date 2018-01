Sabrina Figuccia sorella del deputato Vincenzo: “Miccichè schiera le gnocche”

🔊 Ascolta l'articolo

“Non c’è che dire, leggendo i principali quotidiani locali, sembra proprio che Gianfranco Miccichè non perda occasione per aprire bocca in maniera imbarazzante”. Ad affermarlo Sabrina Figuccia, Consigliere Comunale dell’Udc, che prosegue: “Se confermata, l’esplicita correlazione, fra la ”gnocca” come lui la definisce su alcuni importanti quotidiani e la presenza di donne di bella presenza nelle liste del centrodestra, offenderebbe e mortificherebbe le battaglie che tante donne hanno portato avanti nel nostro paese”, dice. In realtà, oggi, Miccichè intervistato dall’Adnkronos, ha replicato al Fattp quotidiano che ha titolatoo “Con Berlusconi è sempre Forza gnocca”.

“Chi, come lui rappresenta una delle più importanti istituzioni in Sicilia, non può scadere in un linguaggio del genere – dice – Da giovane donna impegnata in politica sento il dovere di prendere le distanze da simili affermazioni, che se da un lato mi feriscono, dall’altro mi danno la forza di combattere contro personaggi da cui non mi sento affatto rappresentata e che ritengo assolutamente inadatti ad un ruolo cosi prestigioso per la mia terra”. (Ter/AdnKronos)

