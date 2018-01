Giletti esce dall’ospedale  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Massimo Giletti ha lasciato questa mattina il Policlinico Umberto I di Roma, dove era stato ricoverato nella tarda serata di ieri per un malore accusato durante la trasmissione ‘Non è l’Arena’ su La7. Il conduttore, che ora sta meglio, ha passato la notte in ospedale.

Giletti aveva l’influenza e la febbre alta durante la diretta della trasmissione. Dopo l’intervista alla ministra Marianna Madia ha interrotto la diretta per le difficoltà fisiche, annunciando la messa in onda di una registrazione.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.