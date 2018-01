Di Maio: “Ecco la nostra super squadra” 

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“E’ un enorme piacere stamattina presentare la nostra squadra per i collegi uninominali. Qualche settimana fa ho fatto un appello pubblico chiedendo alle migliori risorse” del Paese “di farsi avanti. E’ un giorno di orgoglio e di felicità. Sono persone che hanno una storia professionale, sono eccellenze, siamo molto orgogliosi di poterle presentare. Il nostro obiettivo è dare all’Italia il gruppo parlamentare migliore che abbia mai avuto”. Così il leader del M5S Luigi Di Maio, presentando al Tempio di Adriano i candidati 5 Stelle nei collegi uninominali.

“Il nostro è un gruppo di persone super competenti”: occorre “mettere nelle politiche pubbliche contemporaneamente testa e cuore. E queste persone incarnano questi due fattori. Vogliamo mettere le persone giuste al posto giusto. Altri hanno detto che fare le liste elettorali è stata un’esperienza devastante, per noi invece è stata un’esperienza entusiasmante” ha detto Di Maio.

“Il nostro obiettivo – ha proseguito – è andare al governo con una squadra di persone che conoscono i problemi degli italiani”.

