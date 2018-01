Palermo Capitale della Cultura, Gentiloni: “Italiani orgogliosi di questa città”

🔊 Ascolta l'articolo

“Palermo è una città che sta cambiando, che va verso il futuro, è l’occasione, per noi, per dire grazie a questa città”. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni intervenendo al Teatro Massimo di Palermo alla cerimonia inaugurale per Palermo Capitale della Cultura 2018. “Grazie a Palermo da parte di tutti gli italiani che sono orgogliosi di questa città – aggiunge Gentiloni – Lo dico perché questo sentimento di rinascita, con delle straordinarie radici di culture e civiltà, è un sentimento che fa bene alla Sicilia e all’Italia”. “Credo che non sfugga a nessuno di noi l’importanza di questa apertura di quest’anno in cui Palermo è capitale italiana della cultura – dice ancora Gentiloni – ma è una occasione per tutti gli italiani. Ad alcuni non sfugge la realtà di una città che ha sofferto e che non ha del tutto superato le difficoltà sociali, che è stata anche al centro di lutti e minacce, costretta a convivere con stereotipi a livello italiano e internazionale”.

“Palermo e’ la citta’ al mondo che negli ultimi 40 anni e’ cambiata di piu’ a livello culturale. Questo cambio di Palermo e’ esattamente cio’ che noi vogliamo mettere in sicurezza quest’anno e negli anni a seguire, convinti come siamo che questo si fa con il coinvolgimento di tutti. E’ una grande occasione di autostima di noi palermitani, autostima che difetta in una terra in cui si dice che tutto fa schifo per non fare niente”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in conferenza stampa al Teatro Massimo con il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, poco prima della cerimonia di apertura di Palermo Capitale italiana della Cultura 2018 alla quale parteciperanno anche il premier Paolo Gentiloni e il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini. “Crediamo che quest’anno sara’ possibile mettere alla prova alcune eccellenze siciliane – ha aggiunto -, qualche eccellenza dovra’ rassegnarsi a essere stata una finta eccellenza, altre invece emergeranno tra le centinaia di iniziative previste. Tutto questo e’ il frutto di un lavoro tessuto in questi anni”. Orlando ha sottolineato che “le periferie saranno piu’ coinvolte del centro, periferie che vogliamo chiamare quartieri”. “Avremo piu’ di due eventi al giorno, circa 780 iniziative. Il programma verra’ aggiornato mensilmente con tutte le iniziative che aggiungeremo durante l’anno. E’ un anno di passaggio, guardiamo anche al 2019 e 2020, quando aggiungeremo altri 24 progetti”. Cosi’ l’assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Andrea Cusumano, in conferenza stampa al Teatro Massimo poco prima della cerimonia di apertura di Palermo Capitale italiana della Cultura 2018 alla quale parteciperanno anche il premier Paolo Gentiloni e il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini. “Tutta la citta’ e’ partecipe di questo progetto, in programma diversi progetti di riqualificazione tra cui i Giardini e i Cantieri della Zisa, la Palazzina Cinese, festival, mostre, tra cui quella di Antonello da Messina – ha aggiunto Cusumano -. Il sito e’ consultabile da mezzanotte”. “La Regione ha deciso di istituire, a valere sul fondo per le autonomie, un contributo di un milione di euro, oltre al milione riconosciuto dal bando, al Comune di Palermo e a tutti quei Comuni che nei prossimi anni dovessero conquistare titoli a livello nazionale e internazionale per una specifica caratteristica. Penso ai Borghi, a eventuali competizioni per il miglior Barocco, per il miglior paesaggio, per il miglior patto tradizione enogastronomica. Qui ci giochiamo la credibilita’ della nostra terra, tutto quello che potremo fare verra’ fatto”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in conferenza stampa al Teatro Massimo, poco prima della cerimonia di apertura di Palermo Capitale italiana della Cultura 2018 alla quale parteciperanno anche il premier Paolo Gentiloni e il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini. “Sono stato ieri nella Valle dei Templi, mi dicevano che l’anno scorso hanno avuto 800 mila visitatori e ne erano contenti – ha aggiunto Musumeci -. Ma puo’ un angolo cosi’ straordinario accontentarsi di 800 mila visitatori? La Valle dei Templi dovrebbe averne milioni… In Sicilia non abbiamo l’ambizione di guardare oltre, ci accontentiamo. Questa voglia di dover coniugare la rassegnazione all’egocentrismo dobbiamo superarla. Matera e’ diventata importante perche’ la gente del luogo ha assunto piena consapevolezza della rinascita di quel luogo: questa e’ la scommessa che dobbiamo vincere ovunque in Sicilia”. (ITALPRESS)

