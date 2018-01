Il Milan fa festa, Lazio ko  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Il Milan batte la Lazio 2-1 e ottiene la sua terza vittoria consecutiva. Rossoneri in vantaggio con Cutrone (gol irregolare ma né Irrati né i suoi assistenti si accorgono del tocco di mano dell’attaccante). Immediata la risposta dei biancocelesti che pareggiano con Marusic.

A decidere è la rete di Bonaventura allo scadere del primo tempo, con un colpo di testa su cross di Calabria. Inutile il forcing della squadra di Inzaghi nella ripresa. Il muro alzato dai ragazzi di Gattuso resiste. I biancocelesti restano terzi, il Milan aggancia la Samp ed è in piena zona Europa.

Il Napoli si riprende la vetta



I RISULTATI DELLA 22ESIMA GIORNATA – I risultati della 22esima giornata di Serie A: Crotone-Cagliari 1-1; Fiorentina-Verona 1-4; Genoa-Udinese 0-1; Napoli-Bologna 3-1; Torino-Benevento 3-0; Spal-Inter 1-1 (giocata alle 12.30); Sassuolo-Atalanta 0-3 (giocata ieri); Chievo-Juventus 0-2 (giocata ieri); Milan-Lazio 2-1 (giocata alle 18); Roma-Sampdoria (ore 20.45).

LA CLASSIFICA – La classifica di Serie A dopo la 22esima giornata: Napoli 57 punti; Juventus 56; Lazio 46; Inter 44; Roma 41; Sampdoria 34; Atalanta 33; Torino e Udinese 32; Milan 34; Fiorentina 28; Bologna 27; Chievo e Sassuolo 22; Genoa e Cagliari 21; Crotone 20; Spal 17; Verona 16; Benevento 7.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.