Italo domani in sciopero  

Fonte: adnkronos.com

Domani sciopero di tutto il personale di Ntv. A proclamarlo unitariamente Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Taf e Fast Mobilità. L’agitazione è in programma dalle 10 alle 18.

L’astensione dal lavoro – spiega una nota sindacale – viene effettuata “per il mancato rinnovo del contratto aziendale, scaduto da tempo, e per il mancato riconoscimento del premio previsto dallo stesso contratto e dovuto ai lavoratori per via degli ottimi risultati conseguiti dall’azienda”.

In vista della mobilitazione sindacale, al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori di Italo, si legge sul sito della compagnia, è stata pubblicata online la lista dei treni garantiti.

