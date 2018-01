“Sicilia Cibo Benessere 2018”, si misurano a Palermo gli chef più talentuosi

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Palermo si svolge presso lo Spazio Cooking di Via Paternostro 41 la seconda edizione Regionale della kermesse “Sicilia Cibo Benessere 2018” organizzato dall’Associazione NutriSicilia. L’iniziativa si basa in un percorso educativo per la rivalutazione della gastronomia siciliana in chiave vegetariana e vegana. La giornata della manifestazione, il 28 gennaio, non è stata scelta a caso, ma è il primo giorno di Carnevale, termine che deriva dal latino Carnem Levare, da cui prende il tema la kermesse.

La rassegna è rivolta a cuochi professionisti, giovani chef talentuosi e cittadini, che si sfideranno ai fornelli su ricette “senza carne”. Tutti i concorrenti avranno il compito di riproporre le ricette della tradizione gastronomica siciliana in chiave veg, che dovranno arricchire di gusto sano e genuinità. Il prestigioso evento mira a promuovere “la cultura e l’arte culinaria siciliana” ed il patrimonio dei nostri prodotti che dominano la piramide alimentare della Dieta Mediterranea. L’evento permetterà l’incontro tra produttori, chef, amatori, pubblico, tecnici professionisti di alimenti, nutrizione e salute, e metterà in rilievo la responsabilità delle diverse professionalità coinvolte nel settore della tutela della salute attraverso la nutrizione. Tutti i partecipanti si delizieranno sia con gli occhi che con il palato con degustazioni di piatti tipici della ristorazione siciliana e della dieta mediterranea riproposti in versione “vegetariana” ed “vegana”. La kermesse avrà il merito di svelare come l’arte culinaria, al ristorante ed in casa, non può rinunciare alla ricerca, alla creatività, alla qualità, al gusto ed al valore nutrizionale degli alimenti, alla Salute. Un progetto che si propone di consolidare il percorso di cambiamento della cultura culinaria siciliana, senza trascurare la tipicità del gusto delle ricette tradizionali isolane, per riproporle in una chiave più salutista, facendo conoscere al mercato piatti, menù e ricette dal gusto tipico mediterraneo, ma più sano. Molte delle ricette siciliane sono a base di verdure, ma molto spesso le modalità di preparazione ne alterano le proprietà nutrizionali, con questo progetto, invece, si vuole dimostrare come si può creare una ricetta tipica siciliana “senza carne” con metodi e materie prime che conferiscono “salute” al piatto.

La manifestazione rientra nel Programma Sociale Dieta, Nutrizione, Sport, Benessere e Salute promosso da NutriSicilia per sensibilizzare il pubblico verso una concezione della cucina come un luogo dove ogni giorno si praticano i concetti alla base dello sviluppo sostenibile per l’Uomo e per il Pianeta. La manifestazione sarà arricchita da una giuria di altissimo livello capitanata dal Presidente e campione del Mondo FIP Lorenzo Aiello, dal Prof. Gaetano Basile, Storico e profondo conoscitore dell’enogastronomia siciliana. Senza mai trascurare le finalità educative dei propri progetti, NutriSicilia istituisce in modo unico ed innovativo per questa tipologie di competizioni la “giuria dei ragazzi”, il cui valore è indiscusso sulla valutazione di piatti a base di verdure.

L’obiettivo è premiare colui che ha meglio rappresentato il gusto delle nuove generazioni con una ricetta veg. Il ruolo di presiedente della giuria dei ragazzi è stato conferito a Ludovico Gippetto giornalista e presidente del Centro internazionale Extroart. Durante la kermesse in mostra la piramide alimentare lignea realizzata dal maestro Benedetto Norcia “Dieta Mediterranea. Le origini”.

Programma Sicilia Cibo Benessere 2°ed. Ore 15.00 APERTURA LAVORI PER CONCORRENTI E GIURIA E CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE, ISTRUZIONI CONCORRENTI E GIURIA Ore 16.00 APERTURA DELLA GARA AL PUBBLICO – PRIMA PARTE CATEGORIA CHEF Intervento tecnico-scientifico Mangiare vegetariano e vegano in modo più salutare nel rispetto delle proprietà igieniche, nutrizionali e del gusto” a cura della Biologa Dott.ssa Elisa Bonafede Presentazione chef concorrenti della prima edizione della kermesse Sicilia Cibo Benessere, che gareggeranno per la preparazione di un piatto vegetariano o vegano sotto la guida della Biologa Dott.ssa Elisa Bonafede

Votazioni: La giuria dei tecnici, presieduta dal Campione Mondiale FIP, Lorenzo Aiello e composta da esperti in nutrizione, professionisti del settore salute privata e pubblica e da imprenditori/professionisti del settore alimentare e ristorativo, valuteranno i piatti realizzati sulla base degli indici riportati nella scheda tecnica di valutazione. La giuria dei ragazzi, presieduta da Ludovico Gippetto, valuterà i piatti realizzati sulla base degli indici riportati nella scheda tecnica di valutazione.

Il voto complessivo della giuria di esperti determinerà la graduatoria, a colui che avrà ottenuto il punteggio più alto verrà dato il riconoscimento di“Sicilia Cibo benessere 2018– 1° Classificato” Ore 18.30 – Seconda parte categoria allievi ed amatori della cucina sana Intervento tecnico-scientifico “Cosa c’è nel mio primo, nel secondo e nel contorno con verdure di stagione?” a cura della Biologa Dott.ssa Elisa Bonafede

Un pomeriggio dedicato agli allievi ed amatori della cucina sana, che si cimenteranno nella realizzazione di un “primo, secondo o contorno con verdure di stagione”. Ci sarà spazio per la creatività degli amatori della cucina sana che avranno l’opportunità di realizzare un piatto sano sotto la guida della Biologa Dott.ssa Elisa Bonafede

Una giuria composta solo dal pubblico e la giuria dei ragazzi valuteranno i piatti realizzati sulla base degli indici riportati nella scheda tecnica di valutazione. Il voto complessivo della giuria popolare determinerà la graduatoria, a colui che avrà ottenuto il punteggio più alto verrà dato il riconoscimento di“Sicilia Cibo benessere 2018– 1° Classificato”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.