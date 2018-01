Boschi, candidature dalle Dolomiti all’Etna  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

La sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi è presente nelle liste dei candidati del Pd al nord, al centro e al sud. In particolare, oltre alla candidatura nel collegio uninominale di Bolzano, il nome di Boschi si trova nei listini proporzionali del Lazio (Guidonia-Velletri), della Lombardia (Cremona-Mantova), e in tre della Sicilia (Marsala, Enna, Ragusa).

