Intervista, Cosimo Ferri, sottosegretario giustizia. Sciacca e Marsala meglio degli altri in Sicilia

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

(di Gianfranco D’Anna) “Il Governo ha avviato un processo di pianificazione strategica, puntando sull’innovazione per migliorare efficienza ed efficacia dell’attivita’ giurisdizionale e assicurare le garanzie e gli strumenti necessari per un nuovo modello di esecuzione della pena, in linea con gli standard europei”. Lo dice in una intervista all’Italpress il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Ferri.

Come si prospetta complessivamente, dal punto di vista dei processi arretrati, l’anno giudiziario 2018?

In questi anni abbiamo percorso la strada giusta, del cambiamento e degli investimenti nel settore giustizia: piu’ risorse, piu’ assistenti giudiziari – ne abbiamo assunti 1500 – piu’ magistrati. Piu’ tecnologia e piu’ informatizzazione. Abbiamo rivisto le piante organiche degli uffici di primo e di secondo grado e fatto partire il processo civile telematico, che sta funzionando e stiamo lavorando su quello penale.

C’e’ stata un’importante diminuzione del numero dei procedimenti civili pendenti, 3.668.494, in calo del 3,5% rispetto al 2016 (3.801.255), come riportano i dati aggiornati al III° trimestre 2017. Nello specifico, il carico di processi civili pendenti oscilla tra i 681 di Rovereto e i 4.361 di Como. E’ migliorato anche l’andamento dei processi “a rischio Pinto” cioe’ l’emergenza dell’equa riparazione nei vari gradi di giudizio, in diminuzione di oltre il 10%. Sotto questo punto di vista il numero dei procedimenti penali pendenti risulta in leggero aumento (2%) poco piu’ di 1.500.000, ma con un netto smaltimento di quei procedimenti che potrebbero portare all’applicazione della legge Pinto.

Tra i parametri presi in considerazione ci sono l’anzianita’ dell’arretrato, i tempi delle cause, il rapporto tra le cause definite e le iscritte (la cosi’ detta clearance rate, la percentuale dei casi risolti) e la copertura degli organici. Siamo certi che con la piena attuazione del processo penale telematico si avranno importanti miglioramenti nello smaltimento dell’arretrato, anche attraverso la realizzazione dei nuovi modelli di organizzazione del lavoro delle Procure.

– Distretti piu’ o meno virtuosi?

Il tribunale di Bolzano si conferma tra i tribunali piu’ virtuosi d’Italia nonostante le scoperture superino il 30% tra i magistrati e addirittura il 50% fra i cancellieri. Nel 2016 e’ riuscito, infatti, a smaltire l’arretrato in modo significativo e a ridurre i tempi dei processi, al punto da risultare il tribunale piu’ efficiente d’Italia, superando il tribunale di Aosta che quest’anno scende al diciottesimo posto, nonostante la completa copertura di organico. –

Che rapporto c’e’ tra scoperture di organico e produttivita’?

La mancanza di magistrati e personale di cancelleria non comporta sempre inefficienza e viceversa. Tra i primi dieci tribunali figurano soprattutto uffici di piccole o medie dimensioni. Il Tribunale di Torino rappresenta l’unica eccezione, nonostante i quasi 20mila procedimenti aperti al 31 dicembre 2016. Ottima la performance anche del Tribunale di Milano, che nonostante le scoperture di organico e i quasi 45mila procedimenti pendenti, riesce a smaltire l’arretrato in modo virtuoso e a definire un processo civile mediamente in 574 giorni.

Altro aspetto da valutare e’ la territorialita’ dell’efficienza. In particolare i primi dieci posti sono occupati da sole 4 Regioni italiane del centro e del nord Italia: Trentino Alto Adige (con 2 uffici), Piemonte (con 3 uffici), Lombardia (con 3 uffici) e Abruzzo (con 2 uffici). Gli unici uffici dell’Italia meridionale nei primi 50 posti in classifica risultano essere Napoli Nord (13°), Campobasso (33°), Napoli (42° nonche’ secondo tribunale d’Italia per numero di procedimenti civile pendenti), Sciacca (43°), Marsala (44°) e Locri (47°). Quest’ultimo tribunale, nonostante un’altissima litigiosita’ superiore a quella dei tribunali di grandi citta’ del centro-nord, con oltre 9.500 processi civili pendenti alla fine del 2016, e la piu’ alta scopertura di magistrati in tutta Italia, riesce comunque a smaltire l’arretrato in modo adeguato, sebbene i tempi medi per concludere un procedimento rimangano ancora tra i piu’ alti. Al di la’ dei dati, il fattore geografico conta anche perche’ richiama l’attenzione sul fattore organizzazione degli uffici: attitudini dei direttivi e applicazione generalizzata di formule e strumenti migliorativi sui quali stiamo continuando a lavorare per migliorare la qualita’ e la quantita’ della risposta di Giustizia. I tribunali piu’ efficienti devono proseguire sulla strada intrapresa ed essere un modello e un esempio per gli uffici meno virtuosi in modo da migliorare le performance, con il sostegno e gli interventi che il Governo ha avviato e che sta attuando.

– Media attuale della durata di un processo penale e di una causa civile?

Obiettivo raggiunto nel 2016: la durata dei processi civili di primo grado e’ scesa da 524 giorni a una media di 360 giorni. La durata totale e’ pari a 840 giorni per il rito ordinario. Importante la riduzione anche dell’indice CEPEJ, la Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia – utilizzato per misurare la durata media dei processi in base a diversi fattori – sceso da 487 nel 2014 a 375 nel 2016. Nel settore penale, sono diminuiti i tempi per la chiusura dei processi con rito monocratico: 534 nel 2016 a fronte dei 610 necessari nel 2014.

Leggero aumento per il rito collegiale, dove la definizione dei processi ha richiesto, in media, 707 giorni nel 2016 a fronte dei 672 del 2014. Sostanzialmente invariata la durata dei processi in Corte d’Appello, circa 900 giorni. Sono dati che sicuramente non possono ritenersi soddisfacenti, anche se quelli positivi fanno ben sperare per continuare sulla strada delle riforme intraprese e offrire ai cittadini risposte piu’ rapide, ma allo stesso tempo certe e nel rispetto dei loro diritti. Importante, infine, la recente chiusura di 119 fascicoli relativi alle condanne della corte di Strasburgo per i ritardi di giustizia e la consistente riduzione del debito Pinto negli ultimi due anni anche grazie alla convenzione stipulata con la Banca d’Italia nel 2015, per accelerare i tempi di pagamento delle pratiche esistenti.

Tipologia e motivazioni dei procedimenti piu’ lunghi?

In civile, quelli trattati con rito ordinario, in particolare lavoro, separazioni e divorzi non consensuali, anche se vi sono diversi tribunali che costituiscono esempi virtuosi in diversi settori richiamati. Il contenzioso commerciale dura in media tre anni. Per questo motivo stiamo lavorando per trovare soluzioni affidabili che mirano alla semplificazione e allo snellimento del rito ordinario, sempre nel rispetto dei principi fondamentali e dei diritti delle parti.

Tra i procedimenti piu’ rapidi quelli in materia di volontaria giurisdizione, decreti ingiuntivi, separazioni e divorzi consensuali. Incide sicuramente in alcuni casi il notevole carico di lavoro unito all’importante arretrato e la carenza personale amministrativo, sui quali siamo intervenuti anche nella legge di stabilita’ con la previsione di stanziamenti di risorse per ulteriori 1400 assunzioni che a breve andranno ad aggiungersi i 1400 assistenti giudiziari vincitori e idonei della graduatoria oggi approvata, raggiungendo cosi’ 3250 assunti gia’ a partire dai prossimi mesi. Tuttavia, mi preme sottolineare l’ottima prova di durata data dal tribunale delle imprese e per questo il disegno seguito e’ stato quello di accentuare la specializzazione dei magistrati.

(ITALPRESS)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.