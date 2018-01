Scontro mortale in autostrada  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Scontro mortale sull’A2. Anas comunica che, a causa di incidente, il traffico è provvisoriamente bloccato lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione nord (km 9,000) tra gli svincoli di Pontecagnano nord e S. Mango Piemonte. Per cause in corso di accertamento, lo scontro è avvenuto tra due veicoli. Nell’impatto due persone hanno perso la vita.

Il traffico in direzione Salerno è deviato allo svincolo di Pontecagnano nord al km 12, 600 con proseguimento lungo tangenziale e rientro in Autostrada A2 allo svincolo di Salerno Fratte al km 2,000.

Sul posto sono presenti il personale dell’Anas, della Polizia stradale e dei vigili del Fuoco per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione.

