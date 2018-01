Stasera in tv, i programmi della prima serata  

🔊 Ascolta l'articolo

Ecco una mini-guida, pratica e semplice, per orientarsi nella scelta dei programmi della prima serata (orario di inizio, 21:15 circa) sulle principali reti televisive di domenica 28 gennaio.

Rai 1: Che tempo che fa (Talk show)

Rai 2: N.C.I.S. – Stagione 14, episodio 4 (Telefilm)

Rai 3: Amore criminale – Storie di femminicidio (Inchieste)

Rai 4: Prigione di vetro (Azione, Usa, 2001). Regia di Daniel Sackheim, nel cast: Stellan Skarsgard, Leelee Sobieski, Trevor Morgan, Diane Lane

Canale 5: Liberi Sognatori – La scelta Emanuela Loi

Italia 1: Hunger Games – Il canto della rivolta: parte 2 (Azione, Usa, 2015). Regia di Francis Lawrence, nel cast: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, Jeffrey Wright, Stanley Tucci, Donald Sutherland

Rete 4: The Bourne Legacy (Azione, Usa, 2012). Regia di Tony Gilroy, nel cast: Jeremy Renner, Edward Norton, Rachel Weisz, Joan Allen, Oscar Isaac, Albert Finney, Corey Stoll, Scott Glenn, Stacy Keach, Sheena Colette

Rai Movie: Tutte lo vogliono (Commedia, Italia, 2015). Regia di Alessio Maria Federici, nel cast: Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Berruti, Michela Andreozzi, Gianna Paola Scaffidi, Marta Zoboli

Iris: Asso (Commedia, Italia, 1981). Regia di Franco Castellano, Pipolo, nel cast: Adriano Celentano, Edwige Fenech, Renato Salvatori, Sylva Koscina

La7: Non è l’Arena (Attualità)

Tv 8: Creed – Nato per combattere (Drammatico, Usa, 2015). Regia di Ryan Coogler. Nel cast: Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Graham McTavish, Phylicia Rashad, Stephanie Damiano, Will Blagrove, Vincent Cucuzza, Juan-Pablo Veiza, Tony Devon, Anthony Bellew

Paramount Channel: Sherlock – Stagione 4, episodio 1 (Telefilm)

Sky Cinema 1 HD: La Bella e la Bestia (Musicale, Usa, 2017). Regia di Bill Condon, nel cast: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Josh Gad

Premium Cinema HD: The Pills – Sempre meglio che lavorare (Commedia, Italia, 2016). Regia di Luca Vecchi, nel cast: Luca Vecchi, Luigi Di Capua, Matteo Corradini, Mattia Coluccia, Margherita Vicario, Betani’ Mapunzo, Luca Di Capua, Maria Vittoria Marini, Giulio Corradini, Lorenzo Scacchi, Andrea Dolcini, Antonio Marano, Simone Fazzello, Francesca Reggiani, Giancarlo Es

