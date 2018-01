Giallo, donna si denuda in spiaggia poi scompare. Polizia analizza le videocamere

🔊 Ascolta l'articolo

Giallo a Mondello. Nel pomeriggio una donna si era spogliata lascsiando gli abiti sulla spiaggia per poi scomparire. Così il proprietario del locale “ Ombellico del mondo” aveva lanciato l’allarme e erano inziate le ricerche.

Gli agenti di polizia del commissariato Mondello hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza dello stabilimento dopo aver cercato traccia della donna nel fondale cob l’ausilio degli uomino della Capitaneria di porto.

Si è così scartata l’ipotesi del suicidio nella spiaggia. Ma dal filmato che è stato visionato si vede che una donna, probabilmente exstra comunitaria in accapatoio che sale su una vettura dove c’è un uomo e va via. Adesso continuano le ricerche per risalire all’identità della donna.

