Miss Italia, Manuela Matera è la prima reginetta dell’anno  

Fonte: adnkronos.com

Manuela Matera è Miss 365, la Prima Miss dell’Anno del concorso di bellezza Miss Italia. 25 anni di Potenza, è stata eletta in diretta web nella Sala Monte Bianco del Parc Hotel Billia di Saint-Vincent, nella trasmissione condotta da Francesco Facchinetti. Manuela ha conquistato la prima fascia importante del 2018: il titolo vale l’accesso diretto alle finali nazionali del Concorso di bellezza, che si terranno la prossima estate.

Laureata in Tecniche di Laboratorio Biomedico, attualmente frequenta un master in Tecniche autoptiche all’Università Cattolica di Roma. Si ispira alla criminologa Roberta Bruzzone, ama ballare e passa molto tempo sui social, sognando luoghi lontani che vorrebbe visitare. Durante la serata si è cimentata in una danza del ventre, capace di conquistare il pubblico dei social e la giuria presieduta dall’opinionista Raffaello Tonon e composta anche da Miss Italia 2017 Alice Rachele Arlanch e da Miss Italia 2016 Rachele Risaliti.

Seconda classificata Federica Aversano, 24 anni, nata a Napoli ma residente a Caserta. Federica aveva già partecipato ai casting di Miss Italia in passato, ma non era riuscita a superare le selezioni regionali. Ora, per aver partecipato a questa edizione di Miss 365, accede direttamente alle finali regionali di Miss Italia: salterà le selezioni provinciali e la stessa sorte toccherà a tutte le altre concorrenti in gara, fatta eccezione per Marika Ferrarelli, la ragazza più social. A soli 17 anni Marika vanta già 508mila follower su Instagram, ha partecipato al docu-reality RAI “Il collegio” ed è stata premiata dalla giuria con l’accesso diretto alle prefinali nazionali di Miss Italia 2018. Durante il programma, Linda Pani, infiltrata social sul palco, ha fatto da spalla a Francesco Facchinetti, presentando particolari curiosi e inediti delle ragazze.

