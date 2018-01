Renzi presenta le liste: “Basta polemiche, possiamo vincere”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Le polemiche ci sono sempre state, ma ora c’è la possibilità di vincere le elezioni, il clima sta cambiando e sono convinto che possiamo portare a casa il risultato: non è tempo di polemiche, lo ha detto anche Orlando”. Lo ha dichiarato Matteo Renzi presentando le liste del Pd in conferenza stampa dopo la rottura in Direzione con la minoranza.

“Abbiamo messo in campo la migliore squadra per vincere le elezioni – ha sottolineato -, c’è molto gossip ma la verità è che i vari candidati del Pd oggi sono i più preparati e competenti”. “La campagna elettorale del Pd – ha continuato – è contro un Matteo, che è Matteo Salvini non Matteo Renzi”.

“La Boschi – ha annunciato – sarà capolista anche a Taormina, dove ha organizzato il G7 donne, mentre a proposito dell’accordo con Svp, il Pd ha scelto figure di governo che hanno combattuto su alcuni temi, Bressa e Boschi, che hanno lavorato sui temi dell’autonomia”.

“A De Vincenti – ha poi spiegato – abbiamo chiesto di candidarsi, è stato un mio fraterno collaboratore, ci siamo capiti male e ci ha risposto con un secco no. Una incomprensione evidente, vediamo se esiste adesso lo spazio di recupero con le rinunce, ma siamo rimasti molto sorpresi della scelta di De Vincenti”.

