Sgozzata e carbonizzata  

Fonte: adnkronos.com

La Procura di Udine indaga ora per omicidio volontario sul decesso dell’anziana, trovata carbonizzata in casa ieri a Beivars, piccola frazione di Udine. Sul corpo della donna il medico legale ha trovato un taglio alla gola.

Sulla vicenda indagano i carabinieri e per tentare di risolvere il giallo oggi sono arrivati anche i Ris di Parma che hanno analizzato la scena del crimine.

