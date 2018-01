Il Puff celebra 50 anni in ricordo di Lando  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Il Puff, lo storico locale romano di cabaret festeggia nel 2018 i 50 anni di vita e proprio oggi il suo fondatore, e ‘anima’, Lando Fiorini, scomparso nel dicembre scorso, avrebbe compiuto 80 anni. Per celebrarlo e celebrarsi il Puff manda in scena uno spettacolo “al modo suo, di papà”, anticipa all’Adnkronos il figlio Francesco che già da anni gestisce il locale di via Zanazzo, a Trastevere. ’50 anni di Puff in Puff – mezzo secolo di risate’, questo il titolo dello spettacolo, debutterà il 23 febbraio.

Lando Fiorini aprì il Puf quando aveva 30 anni, nel 1968, in un’altra via trasteverina, a poche centinaia di metri, nei locali che oggi ospitano un ristorante pizzeria; nel 1974 il Puf traslocò nella location attuale, subendo poi negli anni ampliamenti e ristrutturazioni.

“Da quando papà si era fermato ho chiamato al Puff tutti one man show e la programmazione normale è ripresa mantenendo questa logica. Dopo Pino Insegno, in scena oggi, a febbraio ci saranno Marco Capretti e Alberto Laurenti, poi Pablo e Pedro – spiega Francesco Fiorini – ma per il compleanno del Puf ho voluto uno spettacolo totalmente nella tradizione del locale”.

“Io firmo la regia – prosegue il figlio di Lando Fiorini – gli autori sono Delle Donne e Borrelli, in scena ci sarà una ‘formazione’ classica: due maschi e due soubrette, con loro un interprete canoro per eseguire dei brani di mio padre. Per evitare i confronti ingenerosi con papà che sarebbero toccati a qualsiasi cantante maschio, ho deciso di portare in scena una donna, bravissima, la giovane romana Beba Albanesi”, spiega Fiorini.

In scena ci saranno poi “due storiche spalle di papà, Camillo Toscano e Tommaso Zevola con al fianco la soubrette Monica Cetti e la giovane attrice Marylin Gallo che ha partecipato alla rassegna ‘Puff Factor’, una parodia del talent ‘X Factor’. Lo spettacolo, che sarà in scena a più riprese durante l’anno, inizia con un filmato del 1968, che ci ha gentilmente prestato l’Istituto Luce, dove si vedono gli inizi del locale. Poi gli attori recitano una sorta di antologia di scenette entrate nella storia del Puf, inframezzate dalle canzoni”, conclude Fiorini.

