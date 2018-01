Francesca Barra si candida col Pd    

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Ringrazio il Pd e il segretario Matteo Renzi per aver annunciato la mia candidatura in Basilicata, nel Collegio Matera-Melfi, che accetto con orgoglio, commozione e responsabilità”. Lo scrive su Facebook la giornalista e scrittrice Francesca Barra.

“E’ sempre stato il mio sogno poter contribuire alla bellezza dei valori del nostro Paese e la mia regione è il luogo da cui è partito tutto. Mi sono laureata con una tesi sulle donne in politica. Il mio lavoro è sempre stato teso verso gli interessi comuni, la libertà, la difesa dei diritti – spiega la Barra -. E partire dalla mia la terra che non ho mai tradito, che amo, che difendo, che promuovo da sempre, è la realizzazione del progetto di quella bellezza e di quel sogno. Io vi prometto onestà intellettuale e onestà morale. Vi prometto che non vi deluderò, non vi abbandonerò, che proseguirò le mie battaglie condividendole con voi, con gli indifesi, gli ultimi, le donne, le mamme, le famiglie, i nostri figli, gli uomini e le donne che sognano- con me- un luogo giusto, migliore.

“Oggi è un giorno speciale. Lo dedico a voi e al lavoro che faremo insieme in questi giorni di campagna elettorale. Ma soprattutto a quelli che verranno. A presto. Per ora grazie. Grazie davvero”, conclude la Barra.

