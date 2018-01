Terrorismo, nel distretto di Palermo triplicate denunce

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nel distretto giudiziario di Palermo le iscrizioni per il reato “Associazioni con finalita’ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico”, “risultano cresciute in modo rilevante: ben 25 le denunce in materia di terrorismo contro le 8 dell’anno precedente. A fronte della notoria vastita’ del fenomeno e della complessita’ delle indagini, va comunque sottolineato che i dati statistici non possono rappresentare la mole del lavoro effettivamente svolto in tale ambito”. E’ quanto emerge dalla relazione sull’amministrazione della giustizia dall’1 luglio 2016 al 30 giugno 2017 nel distretto della Corte di Appello di Palermo, firmata dal presidente della Corte Matteo Frasca, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018.Nel territorio del distretto di Palermo, come e’ noto – continua Frasca -, non sono stati registrati episodi eclatanti o eccessivamente preoccupanti, inquadrabili nel paradigma dei reati di matrice terroristica. Tuttavia, trattandosi di un tema che, a livello globale, ha manifestato una certa preoccupante evoluzione e, per di piu’, con tempi e modalita’ quasi del tutto imprevedibili, e’ stata attribuita la massima considerazione a tutte quelle segnalate attivita’ riconducibili, anche solo astrattamente, a forme di eversione, dando luogo, a seconda dei casi, all’iscrizione di procedimenti penali a carico di persone note o ignote. In particolare, sono stati svolti minuziosi approfondimenti investigativi su possibili condotte di adesione, seppure soltanto nominale, a formazioni combattenti di matrice integralista islamica, ovvero di proselitismo, propaganda e collaborazione, sotto ogni forma, a tali organizzazioni; condotte queste, spesso, evidenziate dal preventivo monitoraggio da parte degli organi investigativi della rete informatica o dalle denunce in tal senso da parte di utenti del web, e la cui analisi ha talora richiesto complesse verifiche anche in ambito internazionale. In base ad altre risultanze probatorie, inoltre, sono state svolte indagini anche su taluni settori che possano fungere da supporto strumentale alle attivita’ terroristiche, come, ad esempio, alcune aziende di fornitura di servizi (ad esempio i cosiddetti ‘phone center’ e i ‘money transfer’) destinate ad un’utenza extracomunitaria e, nel cui ambito, sono comunque affiorati rilevanti elementi conoscitivi su collegamenti interni ed esteri e su transazionali zioni economiche, utili almeno latu sensu, all’approfondimento di fenomeni eversivi”.

“Ancora, lo sbarco di profughi, nelle coste del distretto, provenienti da zone di guerra, trovati in talvolta in possesso di apparati cellulari in cui sono stati rinvenuti video e foto propagandistiche o, addirittura, raffiguranti episodi cruenti, e/o che hanno rivelato l’esistenza di diretti contatti dei migranti con connazionali coinvolti in sanguinose vicende belliche, ha imposto, anche in questo caso, attente verifiche. Le attivita’ di contrasto alle possibili infiltrazioni dell’integralismo islamico combattente – prosegue Frasca – hanno comportato, ancora, il monitoraggio di una serie di accertate condotte illecite che, seppure non presentino, ex se, una matrice terroristica, possono comunque rappresentare una manifestazione delle attivita’ di organizzazioni criminali collegate con Paesi delle aree mediorientali e nordafricane. Su tale scia, inoltre, sono stati verificati attentamente alcuni episodi di illegale esportazione, da Palermo verso la Somalia, di veicoli industriali e militari in disuso per accertarne l’eventuale impiego per finalita’ di supporto ad organizzazioni terroristiche (come quella, in particolare, denominata ‘Al Shabaab’)”, conclude Frasca.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.