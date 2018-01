Anno giudiziario Palermo: “Allarme mafia, possibile nuova stagione di violenza”

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“L’associazione mafiosa Cosa nostra continua ad esercitare il suo diffuso, penetrante e violento controllo sulle attivita’ economiche, imprenditoriali e sociali del territorio ed il dato statistico conferma un incremento pari al 25% del fenomeno rispetto al precedente periodo di tempo preso in considerazione”. E’ quanto emerge dalla relazione sull’amministrazione della giustizia dall’1 luglio 2016 al 30 giugno 2017 nel distretto della Corte di Appello di Palermo, firmata dal presidente della Corte Matteo Frasca, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018. “L’esito delle recenti indagini ha, ancora una volta, comprovato la piena e costante operativita’ dell’organizzazione ‘cosa nostra’ nell’ambito dei settori illeciti che appartengono alla sua tradizionale e sedimentata attivita’ criminale: le estorsioni, il traffico (in significative quantita’) di sostanze stupefacenti, il condizionamento degli appalti, nonche’ l’attivita’ di impresa (non soltanto nel campo ‘elettivo’ dell’edilizia), secondo formule eterogenee, di volta in volta selezionate, dal turbamento della libera concorrenza, fino allo svolgimento, diretto e occulto, di attivita’ economiche di per se’ lecite, ma con il consueto ricorso a dinamiche di interposizione fittizia o con la sempre piu’ frequente creazione di vere e proprie ‘societa’ occulte’ con imprenditori disponibili anche se formalmente estranei alla struttura dell’organizzazione criminale”.Tuttavia, la ‘pressione’ costante, esercitata dall’attivita’ giudiziaria sull’organizzazione suindicata (ed, in particolare, la frequente esecuzione di provvedimenti cautelari – sia personali, sia di carattere patrimoniale) hanno progressivamente provocato nel tempo alcune significative conseguenze – sottolinea Frasca -, di cui si ritrova una dimostrazione sempre piu’ frequente in gran parte delle attivita’ di indagine dell’ultimo periodo: sono stati infatti numerosi – soprattutto nell’ultimo anno – i casi di captazione di conversazioni che hanno consentito di verificare significativi sintomi di malcontento (a volte anche di difficolta’) da parte di esponenti di rilievo del sodalizio mafioso, costretti a fronteggiare il problema, che sta divenendo strutturale, della carenza di ‘risorse umane’ nello svolgimento delle tradizionali attivita’ criminali fondamentali per il controllo del territorio”.

Alla carenza di manodopera criminale (che, gia’ di per se’, comporta l’inevitabile corollario di un contenimento delle entrate illecite dell’organizzazione) si aggiunge l’esecuzione di molteplici e reiterati provvedimenti ablatori di carattere patrimoniale (nelle forme, a seconda dei casi, del sequestro preventivo, anche ‘per equivalente’, e dei sequestri e delle confische di prevenzione), con l’ulteriore conseguenza – anch’essa attestata con significativa continuita’ nell’espletamento delle piu’ recenti indagini – di costringere tutti gli esponenti territoriali dell’organizzazione ad individuare nuovi strumenti di riciclaggio e di reimpiego dei capitali, che garantiscano maggiori probabilita’ di occultamento dell’origine illecita dei patrimoni, spesso ancora ingenti”, conclude Frasca.Quale necessaria conseguenza logica dell’elevata resilienza sin qui manifestata dall’associazione cosa nostra, che sarebbero sufficienti un paio di anni di ‘minore attenzione’ nei confronti del fenomeno in esame da parte dello Stato per consentire all’associazione medesima di ripristinare l’inaudita forza criminale manifestata sino agli anni 90, con la consapevolezza che, sebbene non siano mancati e non manchino, nell’ambito del sodalizio, atteggiamenti di fastidio o, addirittura, di rifiuto nei confronti di una ‘politica’ di aggressione esplicita agli organi dello Stato, non sarebbe, in tal caso, possibile escludere una nuova stagione di inaudita violenza: le dinamiche interne di cosa nostra si muovono secondo criteri che non sempre corrispondono ai comuni parametri logici adottati nelle valutazioni prognostiche degli apparati investigativi”. Cosi’ il presidente della Corte di Appello di Palermo, Matteo Frasca, nella relazione sull’amministrazione della giustizia dall’1 luglio 2016 al 30 giugno 2017, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018.”Ha contribuito e contribuisce (in modo particolare, nel periodo in esame) al superamento della fase emergenziale dell’associazione – aggiunge -, una rotazione di 360 gradi dei vertici e delle figure apicali di alcune famiglie e di alcuni mandamenti, costituita dal ritorno in liberta’, dopo un congruo numero di anni, di figure storiche o, in ogni caso, di sicuro prestigio criminale nell’ambito associativo. Il fenomeno riguarda, sebbene a macchia di leopardo, un significativo numero di mandamenti di sicuro rilievo criminale nella geografia mafiosa della provincia di Palermo: segnatamente i mandamenti di Porta nuova, Pagliarelli, Noce, Passo di Rigano-Bocca di Falco, Resuttana, San Lorenzo-Tommaso Natale, Partinico e Bagheria”

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.