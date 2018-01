Anno giudiziario a Palermo, Frasca in crescita +11% reati contro pubblica amministrazione

🔊 Ascolta l'articolo

“Il funzionamento dell’amministrazione della giustizia in questo distretto giudiziario nel periodo 1 luglio 2016-30 giugno 2017 puo’ ritenersi nel complesso positivo, ancorche’ non manchino elementi di criticita’”. E’ quanto emerge dalla relazione sull’amministrazione della giustizia dall’1 luglio 2016 al 30 giugno 2017 nel distretto della Corte di Appello di Palermo, firmata dal presidente della Corte Matteo Frasca, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018. “Nell’anno giudiziario scorso, nel settore civile – prosegue -, in presenza di un aumento del 3,2% delle sopravvenienze e di una modesta flessione delle definizioni pari al 2,3%, la pendenza finale era cresciuta di pochissimo, essendo aumentata di appena lo 0,2%; nell’anno giudiziario in esame, in presenza di un aumento del 3,1% delle sopravvenienze e di un incremento delle definizioni pari al 3,8%, la pendenza finale e’ lievemente diminuita (-0,2%). Nel settore penale giudicante, nell’anno giudiziario in esame, sono diminuite le sopravvenienze rispetto al periodo pregresso (-3,89%) e sono diminuite anche le definizioni (-16,19%), cosicche’ la pendenza finale complessiva e’ aumentata dell’11,23%. Nel settore requirente, la diminuzione del 16,82% della sopravvenienza di procedimenti noti e la contestuale diminuzione del 13,64% delle definizioni hanno determinato una contrazione della pendenza finale del 17,97%”. “Il settore dei reati contro la Pubblica Amministrazione quest’anno registra un andamento crescente a livello distrettuale: i reati iscritti sono passati da 3.074 a 3.404 con un incremento percentuale dell’11%; alcuni reati toccano valori ben piu’ elevati (per esempio le denunce per concussione da 22 sono passate a 39, quelle per corruzione da 30 a 59)”. E’ quanto emerge dalla relazione sull’amministrazione della giustizia dall’1 luglio 2016 al 30 giugno 2017 nel distretto della Corte di Appello di Palermo, firmata dal presidente della Corte Matteo Frasca, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018. “Il dato numerico distrettuale – continua – permette di affermare che non deve consentire che si abbassi la guardia su questo genere di reati anche perche’ non puo’ sottacersi il trend in ulteriore ascesa segnalato invece dai Procuratori della Repubblica di Marsala e Trapani. L’azione investigativa svolta dalle sezioni e dai servizi di Polizia Giudiziaria, le puntuali segnalazioni da parte di altre Istituzioni, le crescenti denunzie dei privati e persino i contributi informativi forniti dai mass media evidenziano, infatti, un crescente desolante quadro di illegalita’ diffusa ed in espansione, tanto nelle modalita’ di esercizio di pubbliche funzioni, nella gestione della cosa pubblica e nell’impiego delle risorse ad essa assegnate, quanto nei rapporti dei singoli cittadini con la Pubblica Amministrazione e nella fruizione – spesso indebita e fraudolenta – di prestazioni economiche e servizi da parte di pubbliche strutture. In tale contesto, i risultati conseguiti dai magistrati requirenti sono stati eccellenti e costituiscono l’effetto di professionalita’ specifiche ormai qualificate e sperimentate”. (ITALPRESS)

