Cos’è il Fentanyl  

Fonte: adnkronos.com

Usato contro il dolore cronico, il Fentanyl può uccidere. Il rischio è l’overdose. E’ stato così per Prince e ora si sospetta che questo analgesico oppiaceo possa essere dietro anche la morte di Dolores O’Riordan. Nel marzo dello scorso anno, la Drug Enforcement Administration aveva diffuso un’allerta, sottolineando che questo farmaco, spesso associato all’eroina, era una “minaccia per la salute e la sicurezza pubblica”. L’amministrazione sottolineava come anche piccole dosi di Fentanyl potessero essere letali e che incidenti e overdose correlati al farmaco si stessero verificando “a un ritmo allarmante”. Il quantitativo, che va bene per una persona, può ammazzarne un’altra. La sostanza è stata sintetizzata la prima volta negli anni Sessanta. Molto più potente della morfina, dalle 50 a 100 volte tanto, ha effetti molto simili tra cui, appunto, la diminuzione del dolore tanto che viene anche utilizzato per anestetizzare il paziente prima delle operazioni. Viene anche usato con cerotti, lecca lecca o pastiglie contro il dolore dei malati terminali. Prenderlo per molto tempo, aumenta la tolleranza e, quindi, si è ‘indotti’ ad aumentare la dose. Ha un effetto rapidissimo ed è molto difficile dosarne la quantità giusta.

