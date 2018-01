🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Le scintille, il fumo e la paura dei pochi pendolari fermi sulla banchina. Nelle immagini della telecamera di sorveglianza della stazione di Pioltello (Milano) si vede nitidamente il treno regionale che sta deragliando. Il bilancio è di tre donne morte e un centinaio di feriti.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.