Pioltello, treno deraglia e il pendolare scappa  

Fonte: adnkronos.com

Un pendolare, fermo sulla banchina, vede il treno regionale che sta deragliando, tra scintille e fumo, e si allontana. La paura dell’uomo con un giubbotto rosso viene ripresa da una telecamera di sorveglianza della stazione di Pioltello (Milano). Il treno regionale, già uscito dai binari, finirà la sua corsa dopo circa un chilometro. Il bilancio è di tre vittime e un centinaio di feriti.

