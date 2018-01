Scintille, poi lo schianto  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Pochi istanti prima dello schianto. Le immagini di una telecamera di sorveglianza della stazione immortalano il treno Trenord, pieno di pendolari, che passa per la stazione di Pioltello, lasciando una scia ben visibile di scintille e fumo. Tre persone sono morte nell’incidente, decine i feriti. Ancora non si conoscono le cause, ma Rete ferroviaria italiana ha individuato un cedimento strutturale del binario circa 2 chilometri prima che finisse la sua corsa.

Non prima di settimana prossima le autopsie sulle tre vittime, tutte donne, della tragedia. A quanto si apprende da fonti giudiziarie, i periti sono ancora al lavoro sul luogo dell’incidente. Mentre sono state già acquisite le schede di valutazione, lo stesso non si può dire per le relazioni dei vigili del fuoco e della polizia ferroviaria.

