Rilancio green di Honda con il turbodiesel ‘pulito’ della Civic  

Fonte: adnkronos.com

Alla ‘diesel-fobia’ che – complici molte amministrazioni – sta colpendo il mercato europeo, Honda risponde a modo suo: anziché rinunciare a questo tipo di motorizzazioni (come stanno facendo diversi gruppi giapponesi) Honda rilancia offrendo sulla Civic – uno dei suoi best-seller – un quattro cilindri a gasolio 1.6 completamente rinnovato che può vantarsi di essere il diesel più pulito su mercato.

Il motore diesel 1.6 i-DTEC – con una potenza di 120 CV – è stato ridisegnato per offrire inediti livelli di efficienza, grazie anche a lavorazioni di precisione. Tra gli interventi, l’adozione di un blocco motore in alluminio pressofuso (per ridurre il peso), la riduzione dell’attrito dei cilindri, una conversione dei NOx più efficiente e nuovi processi produttivi.

Il risultato è che la Civic 5 porte, grazie anche all’abbinamento con la trasmissione manuale a 6 marce, presenta emissioni di CO2 di appena 93 grammi per km, in base alle nuove condizioni dei test NEDC, con un consumo medio di 3,5 l/100 km.



Inoltre il nuovo 1.6 i-DTEC si avvale di un turbocompressore con un nuovo design a ugello variabile con una velocità di rotazione controllata con precisione dall’elettronica dell’auto minimizzando il ritardo del turbo e la perdita di energia dal sistema.

Su strada, la nuova motorizzazione rafforza le ottime qualità dinamiche della decima generazione della Civic con una risposta immediata e ‘piena’ che si abbina, anche nella guida di tutti i giorni, a consumi davvero ridotti. A migliorare l’esperienza di guida, poi, i più avanzati dispositivi di sicurezza, come il Controllo predittivo della velocità di crociera che, grazie a una telecamera e un radar permette alla vettura di prevedere e reagire automaticamente a veicoli che “tagliano la strada” sulle autostrade a più corsie.

Peraltro, l’offensiva motoristica di Honda (nel segno di più potenza e meno emissioni) viene confermata anche dall’adozione sulla Jazz di un benzina 1.5 i-VTEC da ben 130 CV ma con consumi medi di 5,4 l/100 km ed emissioni di CO2 da 124 g/km, nella versione con il cambio automatico CVT. E’ però con il cambio manuale 6 marce che la Jazz più potente di sempre (8,7 secondi per toccare i 100 km/h) trova la sua espressione più compiuta trasformando la compatta Honda – rivista leggermente nel design e negli interni – in un ‘piccolo diavolo’ sempre a suo agio, negli scatti brucianti come nelle lunghe trasferte.

