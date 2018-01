Corte d’Appello Palermo, la droga sorpassa il pizzo, raddoppio di omicidi e furti

🔊 Ascolta l'articolo

Aumentano più del doppio, rispetto allo scorso anno, il numero di omicidi volontari consumati nel distretto della Corte di Appello di Palermo. Dai 44 delitti consumati fra luglio del 2015 e giugno del 2016, si è passati a 100 delitti. In crescita, anche se in maniera più moderata, anche i tentati omicidi che passano da 50 a 65, con un incremento del 30%. E’ quanto emerge dalla relazione del presidente della Corte di Appello di Palermo Matteo Frasca per l’inaugurazione dell’anno giudiziario.

“L’incremento del dato – sottolinea Frasca – si fa ancora più rilevante se si concentra l’attenzione al femminicidio: 11 i casi di omicidio consumato (contro 3 dello scorso anno ndr) e 19 i casi di omicidio tentato (7 nel 2015-2016 ndr) nel distretto, allineandosi perfettamente con le notizie che quasi quotidianamente i media nazionali sono costretti a diffondere”.

Raddoppiate anche le notitiae criminis riguardanti gli omicidi colposi per violazione delle norme antinfortunistiche (+112%), mentre risultano diminuite quelle riguardanti gli omicidi colposi per violazione delle norme sulla circolazione stradale (-19%) e quelli di lesioni colpose per violazione delle stesse norme (-16%). In calo anche le lesioni colpose per infortuni sul lavoro (-15%) e per violazione delle norme sulla circolazione stradale (-33%).

Diminuisce, “anche se sempre allarmante”, il numero dei reati di violenza sessuale nel distretto della Corte di Appello di Palermo, passando dai 470 dello scorso anno

a 394 (-16%). In lieve aumento invece i reati di stalking, che passano da 847 a 888, e quelli di pedofilia e pedopornografia che dagli 84 dello scorso anno sono divenuti 90 (+7%). E’ quanto emerge dalla relazione del presidente della Corte di Appello di Palermo presentata in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

“Si tratta di materie per cui non possono sottacersi le difficoltà incontrate nella raccolta del materiale probatorio nonché le conseguenze psicologiche che tali eventi traumatici possono scatenare nelle persone offese – sottolinea Frasca – Da ciò la necessità di

un’azione tempestiva nella trattazione dei casi nei quali emerge una pericolosità anche solo potenziale, degli autori”.

“Un paio d’anni di ‘minore attenzione’ nei confronti di Cosa nostra da parte dello Stato sarebbero sufficienti per consentire all’associazione di ripristinare l’inaudita forza criminale manifestata sino agli anni 90 con la consapevolezza che, sebbene non siano mancati e non manchino, nell’ambito del sodalizio, atteggiamenti di fastidio o, addirittura, di rifiuto nei confronti di una ‘politica’ di aggressione esplicita agli organi dello Stato, non sarebbe, in tal caso, possibile escludere una nuova stagione di inaudita violenza”. E’ questa, secondo il presidente della Corte di Appello di Palermo Matteo Frasca, la “necessaria conseguenza logica dell’elevata resilienza sin qui manifestata dall’associazione Cosa nostra”.

Un allarme che Frasca lancia nella sua relazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. “Le dinamiche interne di Cosa nostra – sottolinea – si muovono secondo criteri che non sempre corrispondono ai comuni parametri logici adottati nelle valutazioni prognostiche degli apparati investigativi”.

“L’associazione mafiosa Cosa nostra continua ad esercitare il suo diffuso, penetrante e violento controllo sulle attivita’ economiche, imprenditoriali e sociali del territorio ed il dato statistico conferma un incremento pari al 25% del fenomeno rispetto al precedente periodo di tempo preso in considerazione”. E’ quanto emerge dalla relazione sull’amministrazione della giustizia dall’1 luglio 2016 al 30 giugno 2017 nel distretto della Corte di Appello di Palermo, firmata dal presidente della Corte Matteo Frasca, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018, prevista per domani. “L’esito delle recenti indagini ha, ancora una volta, comprovato la piena e costante operativita’ di ‘cosa nostra’ nell’ambito dei settori illeciti che appartengono alla sua tradizionale e sedimentata attivita’ criminale: le estorsioni, il traffico (in significative quantita’) di sostanze stupefacenti, il condizionamento degli appalti, nonche’ l’attivita’ di impresa (non soltanto nel campo ‘elettivo’ dell’edilizia), secondo formule eterogenee, di volta in volta selezionate, dal turbamento della libera concorrenza, fino allo svolgimento, diretto e occulto, di attivita’ economiche di per se’ lecite, ma con il consueto ricorso a dinamiche di interposizione fittizia o con la sempre piu’ frequente creazione di vere e proprie ‘societa’ occulte’ con imprenditori disponibili anche se formalmente estranei alla struttura dell’organizzazione criminale”.

“Tuttavia, la ‘pressione’ costante, esercitata dall’attivita’ giudiziaria sull’organizzazione suindicata (e, in particolare, la frequente esecuzione di provvedimenti cautelari – sia personali, sia di carattere patrimoniale) hanno progressivamente provocato nel tempo alcune significative conseguenze – sottolinea Frasca -, di cui si ritrova una dimostrazione sempre piu’ frequente in gran parte delle attivita’ di indagine dell’ultimo periodo: sono stati infatti numerosi – soprattutto nell’ultimo anno – i casi di captazione di conversazioni che hanno consentito di verificare significativi sintomi di malcontento (a volte anche di difficolta’) da parte di esponenti di rilievo del sodalizio mafioso, costretti a fronteggiare il problema, che sta divenendo strutturale, della carenza di ‘risorse umane’ nello svolgimento delle tradizionali attivita’ criminali fondamentali per il controllo del territorio”.

“Alla carenza di manodopera criminale (che, gia’ di per se’, comporta l’inevitabile corollario di un contenimento delle entrate illecite dell’organizzazione) si aggiunge l’esecuzione di molteplici e reiterati provvedimenti ablatori di carattere patrimoniale (nelle forme, a seconda dei casi, del sequestro preventivo, anche ‘per equivalente’, e dei sequestri e delle confische di prevenzione), con l’ulteriore conseguenza – anch’essa attestata con significativa continuita’ nell’espletamento delle piu’ recenti indagini – di costringere tutti gli esponenti territoriali dell’organizzazione ad individuare nuovi strumenti di riciclaggio e di reimpiego dei capitali, che garantiscano maggiori probabilita’ di occultamento dell’origine illecita dei patrimoni, spesso ancora ingenti”, conclude Frasca.

“Ancora, lo sbarco di profughi, nelle coste del distretto, provenienti da zone di guerra, trovati in talvolta in possesso di apparati cellulari in cui sono stati rinvenuti video e foto propagandistiche o, addirittura, raffiguranti episodi cruenti, e/o che hanno rivelato l’esistenza di diretti contatti dei migranti con connazionali coinvolti in sanguinose vicende belliche, ha imposto, anche in questo caso, attente verifiche. Le attivita’ di contrasto alle possibili infiltrazioni dell’integralismo islamico combattente – prosegue Frasca – hanno comportato, ancora, il monitoraggio di una serie di accertate condotte illecite che, seppure non presentino, ex se, una matrice terroristica, possono comunque rappresentare una manifestazione delle attivita’ di organizzazioni criminali collegate con Paesi delle aree mediorientali e nordafricane. Su tale scia, inoltre, sono stati verificati attentamente alcuni episodi di illegale esportazione, da Palermo verso la Somalia, di veicoli industriali e militari in disuso per accertarne l’eventuale impiego per finalita’ di supporto ad organizzazioni terroristiche (come quella, in particolare, denominata ‘Al Shabaab’)”.

Nel distretto giudiziario di Palermo le iscrizioni per il reato “Associazioni con finalita’ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico”, “risultano cresciute in modo rilevante: ben 25 le denunce in materia di terrorismo contro le 8 dell’anno precedente.

A fronte della notoria vastita’ del fenomeno e della complessita’ delle indagini, va comunque sottolineato che i dati statistici non possono rappresentare la mole del lavoro effettivamente svolto in tale ambito”. E’ quanto emerge dalla relazione sull’amministrazione della giustizia dall’1 luglio 2016 al 30 giugno 2017 nel distretto della Corte di Appello di Palermo, firmata dal presidente della Corte Matteo Frasca, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018, prevista per domani. “Nel territorio del distretto di Palermo, come e’ noto – continua Frasca -, non sono stati registrati episodi eclatanti o eccessivamente preoccupanti, inquadrabili nel paradigma dei reati di matrice terroristica.

Tuttavia, trattandosi di un tema che, a livello globale, ha manifestato una certa preoccupante evoluzione e, per di piu’, con tempi e modalita’ quasi del tutto imprevedibili, e’ stata attribuita la massima considerazione a tutte quelle segnalate attivita’ riconducibili, anche solo astrattamente, a forme di eversione, dando luogo, a seconda dei casi, all’iscrizione di procedimenti penali a carico di persone note o ignote.

In particolare, sono stati svolti minuziosi approfondimenti investigativi su possibili condotte di adesione, seppure soltanto nominale, a formazioni combattenti di matrice integralista islamica, ovvero di proselitismo, propaganda e collaborazione, sotto ogni forma, a tali organizzazioni; condotte queste, spesso, evidenziate dal preventivo monitoraggio da parte degli organi investigativi della rete informatica o dalle denunce in tal senso da parte di utenti del web, e la cui analisi ha talora richiesto complesse verifiche anche in ambito internazionale.

In base ad altre risultanze probatorie, inoltre, sono state svolte indagini anche su taluni settori che possano fungere da supporto strumentale alle attivita’ terroristiche, come, ad esempio, alcune aziende di fornitura di servizi (ad esempio i cosiddetti ‘phone center’ e i ‘money transfer’) destinate ad un’utenza extracomunitaria e, nel cui ambito, sono comunque affiorati rilevanti elementi conoscitivi su collegamenti interni ed esteri e su transazionali zioni economiche, utili almeno latu sensu, all’approfondimento di fenomeni eversivi”.

C’e’ una “nuova geografia della disuguaglianza, alla quale anche la Magistratura deve indirizzare la propria attenzione”, che “investe diversi ambiti dal mondo del lavoro, profondamente cambiato anche nelle dinamiche sindacali, investito da una precarizzazione strutturale non di rado vestita dei panni di un preteso dinamismo del mercato, alla vastissima categoria dei risparmiatori, impreparati e disorientati dal mercato finanziario in un contesto in cui la asimmetria informativa assume proporzioni straordinarie e la complessita’ del sistema, che vede protagonisti non solo le banche, ma anche altri intermediari che si avvalgono di una varieta’ di veicoli di investimento, lo shadow banking, rende sostanzialmente impotenti, disvelando una disuguaglianza che fatica a trovare tutela con gli strumenti tradizionali dell’autonomia contrattuale e che neppure il diritto penale riesce a proteggere efficacemente e in modo diretto per la inadeguatezza delle figure di reato astrattamente ipotizzabili, come la truffa, che per i limiti edittali di pena non consentono l’impiego di efficaci mezzi di ricerca della prova ne’ spesso forme di tutela patrimoniale preventiva”.

“D’altra parte – continua -, anche le piu’ efficaci misure previste per la repressione dei reati nel mercato finanziario, al di la’ della complessita’ delle indagini e dell’elevato tecnicismo che non agevolano la sollecita definizione dei procedimenti, finiscono per divenire strumenti di tutela indiretta e posticipata. Anche i rapporti contrattuali piu’ diffusi, come quelli relativi ai comuni contratti di servizio, scontano una insufficiente alfabetizzazione digitale degli utenti, che concorre ad alimentare la disuguaglianza”.

E’ il traffico internazionale di cocaina a scavalcare la tradizionale imposizione del ‘pizzo’ negli interessi economici di Cosa nostra. Le famiglie mafiose, sottolinea il presidente della Corte di Appello di Palermo Matteo Frasca nella sua relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario, hanno scelto di “investire massicciamente nel traffico internazionale di cocaina, ritenuto (ed a ragione&) non solo attività assai più remunerativa, ma anche meno rischiosa della sistematica imposizione del ‘pizzo’ alle attività commerciali insistenti nel proprio territorio”.

L’efficienza raggiunta dalle indagini in materia di estorsioni, afferma Frasca, “alla quale si unisce la meritoria opera svolta da alcune associazioni antiracket, rende, secondo le stesse valutazioni di alcuni associati, la riscossione del ‘pizzo’ una delle attività che più espongono all’attività repressiva delle Stato. Come osservato in passato da uno dei referenti mafiosi della famiglia mafiosa di Bagheria, la sistematica imposizione del pizzo, da sempre giustificata con la necessità di ‘aiutare i carcerati’ finisce con l’incrementare il numero dei detenuti”. La compravendita di stupefacenti si concentra in primis sulla cocaina, “il cui consumo – si legge nella relazione – è aumentato esponenzialmente nel corso degli ultimi anni, abbracciando tutte le fasce sociali e di età”. La droga viene acquistata nei paesi produttori sudamericani a 1000/2000 dollari al chilo per essere rivenduta in Italia a un prezzo oscillante fra i 70 ed i 100 euro al grammo: “il semplice passaggio di mano di un chilogrammo di cocaina, da un intermediario a un grossista può quindi portare a un guadagno oscillante fra i 10 ed i 20 mila euro”.

Il numero dei reati di furto denunciati e' superiore rispetto al dato dello scorso anno [+15%] e quindi continua a richiamare l'attenzione su un fenomeno diventato ormai di grande allarme sociale; ben 28.295 sono state le denunce nel periodo oggetto di analisi. Stabile il numero delle rapine [+1%], in lieve flessione le estorsioni [-5%] e le frodi comunitarie [-6%]. I reati di usura e di riciclaggio sono in aumento [rispettivamente +8% e +40%] dopo la flessione registrata lo scorso anno". E' quanto emerge dalla relazione sull'amministrazione della giustizia dall'1 luglio 2016 al 30 giugno 2017 nel distretto della Corte di Appello di Palermo, firmata dal presidente della Corte Matteo Frasca, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018.

