Racalmuto, anziano scomparso, continuano le ricerche

Sono riprese stamani le ricerche di Giuseppe Alaimo, il 62enne di Racalmuto scomparso da qualche giorno. Alle operazioni, coordinate dal Comando Compagnia dei carabinieri di Canicatti’ e dalla prefettura di Agrigento, oltre ai militari delle stazioni di Racalmuto e Canicatti’, partecipano i vigili del fuoco, con le unita’ cinofile provenienti da Catania e Siracusa, gli agenti della polizia municipale e della Protezione civile di Racalmuto, nonche’ il personale della Protezione civile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. (ITALPRESS)

