Groupe Psa con evoluzione del PureTech riduce emissioni

Di ITALPRESS

Da sempre all’avanguardia in materia di

mobilita’ sostenibile e di riduzione delle emissioni inquinanti,

Groupe Psa rinnova la tradizione lanciando una serie di nuove

motorizzazioni benzina PureTech, in grado di ridurre drasticamente

le emissioni inquinanti in qualunque condizione d’utilizzo.

L’introduzione, a partire dall’inizio di quest’anno, di un

Gasoline Particulate Filter, un sistema antinquinamento ancora

piu’ efficace, grazie a una migliore resistenza termica dei

materiali, a un pilotaggio ottimizzato della temperatura di

scarico e all’utilizzo di nuove tecnologie per il catalizzatore,

sulle motorizzazioni a iniezione diretta (ovvero sui 3 cilindri

turbo e sui 4 cilindri), permettera’ infatti di diminuire le

emissioni di particolato del 75% e di ottimizzare prestazioni e

rendimento, riducendo ulteriormente i consumi. I motori benzina

PureTech, infatti, possono contare su 20 cavalli in piu’ sul

motore 4 cilindri e su di un tempo di risposta ridotto sui motori

3 e 4 cilindri, oltre a consumi che possono arrivare ad un

miglioramento del 6%. “L’obiettivo del gruppo e’ quello di avere

il 100% dei modelli in gamma dotati di almeno una soluzione

elettrica entro il 2024, anche se non vogliamo abbandonare

completamente i motori termici che nel 2025 copriranno ancora la

meta’ del mercato”, ha commentato Marco Freschi, responsabile

Comunicazione corporate di Groupe Psa Italia.

“Per questo continueremo a far evolvere i nostri motori PureTech,

che saranno equipaggiati su tutte le nostre vetture a partire

dalla 308. Evoluzioni che ci permetteranno di conformarci, con due

anni d’anticipo, alla seconda fase della norma Europea Euro 6 ma

anche alla norma cinese piu’ severa, la China6b”, ha aggiunto.

Finora sono gia’ stati prodotti 900mila motori PureTech tre

cilindri, per un investimento di 540mila euro per ricerche,

sviluppo e industrializzazione (i motori vengono prodotti in Cina

e Francia), 210 brevetti depositati e 90 applicazioni

commercializzate in 70 Paesi.

