Honda Civic, a marzo in arrivo il nuovo disel

DI ITALPRESS

Tutta nuova, piu’ grande e decisamente

spaziosa, piu’ sportiva in linea con la tradizione e la filosofia

del brand Honda. Le linee scolpite affermano con decisione il

carattere sportivo di Civic. Piu’ larga, piu’ lunga e piu’ bassa

di ogni suo predecessore, presenta poche sporgenze e linee tese

che sottolineano gli elevati livelli di efficienza aerodinamica.

Lunghezza 4,518 m, larghezza 1,799 e altezza 1,434 m. Un “volto”

aggressivo, passaruota pronunciati e bocchette anteriori e

posteriori ben definite suggeriscono il carattere sportivo del

modello. “E’stata progettata ex-novo per soddisfare la promessa di

proprieta’ dinamiche agili e premianti – ha spiegato Alessandro

Skerl, direttore Vendite Honda Motor Europe, Divisione Automobili,

presso il Quartier Generale del Regno Unito della Strategia e

Pianificazione – La carrozzeria leggera e considerevolmente rigida

si coniuga con il centro di gravita’ piu’ basso e con un nuovo e

sofisticato sistema di sospensioni per dar vita a un’esperienza di

guida coinvolgente e divertente”. Questa nuova piattaforma, piu’

ampia e piu’ lunga, offre una spaziosita’ degli interni ai vertici

della categoria. Gli interni completamente nuovi presentano un

layout semplice e ordinato, nuove tecnologie, rifiniture

interessanti e componenti di qualita’. La posizione di guida e’

una delle principali modifiche rispetto alla Civic di nona

generazione: piu’ bassa per offrire al conducente una valida

sensazione di coinvolgimento con l’auto, potenziata da una

visibilita’ anteriore di gran lunga migliore di prima.

La nuova Civic fa perno sulla nota capacita’ del modello di

coniugare una spaziosita’ senza rivali per passeggeri e bagagli

(478 litri) con una fruibilita’ pratica e versatile. La seconda

generazione del sistema Infotainment e di connettivita’ Honda

integra le app Apple CarPlay e Android Auto. La nuova Civic

debutta ora con il motore diesel 1.6 i-DTEC in aggiunta ai due

nuovi motori benzina Turbo appositamente sviluppati per offrire

un’esperienza di guida coinvolgente. La decima generazione della

Civic, con oltre 10 milioni di unita’ vendute nel mondo,

irrompera’ a testa sul mercato italiano, con le prime consegne in

marzo, proponendo un modello in linea con i gusti della clientela,

nel segmento delle compatte, con un look attraente sia dentro che

fuori. Quindi sfoggia un design che non passa inosservato, una

guida dinamica, bassi costi di esercizio, praticita’ e sicurezza

ed un ottima qualita’ costruttiva. Look da coupe’ con proporzioni

basse e larghe, telaio piu’ leggero e rigido con sospensioni

posteriori multi-link, sistema di accensione, emissioni e consumi

di carburante piu’ efficienti, integrazione totale con iOs e

Android, sistema Honda Sensing di serie. La novita’ di spicco

riguarda il nuovo motore diesel 1.6 i-DTEC con turbocompressore,

1597 cc, euro 6, 120 cv, coppia di 300 NmN, emissioni di Co2 di 93

g/km per la berlina e di 91 g/km per la Sedan, cambio manuale a

sei rapporti fluido e preciso. A livello di prezzi la gamma a

gasolio parte da 23.900 euro per la versione Comfort per arrivare

ai 29.900 euro di quella piu’ accessoriata, la Executive Premium

Pk. In listino anche l’Elegance Navi (26.400 euro) e l’Executive

(28.900 euro).

La gamma benzina 1.0 propone quattro versioni a partire da 22.500

euro per la Comfort e in aggiunta la versione sportiva Type R da

320 cv gia’ in vendita. A settemnbre sul diesel anche il cambio

automatico a 9 rapporti.

Gli aggiornamenti principali del motore a gasolio riguardano la

riduzione dell’attrito nei cilindri, grazie a pistoni realizzati

in lega di acciaio altamente resistente e alla levigatura dei

fori, per consentire uno smorzamento del movimento dei pistoni. Il

propulsore utilizza il sistema di iniezione di carburante Bosch

della generazione precedente, dispone di un piccolo

turbocompressore ad alta efficienza e di un sistema di ricircolo a

bassa pressione EGR. Sono stati aggiunti poi ulteriori rinforzi al

blocco cilindri per aumentare la rigidita’ strutturale e, di

conseguenza, migliorare la gestione del sound. I consumi

dichiarati si attestano sui 3,4 km/litro. Assemblato a Swindon, in

Inghilterra, il motore in futuro si avvarra’ anche di una

trsmissione automatica a nove marce. Tralasciata la soluzione

della strumentazione su due livelli, arriva un cruscotto digitale.

Abbiamo apprezzato i comandi a sfioramento inseriti nella cornice

nero lucido dell’ampio schermo da 7 pollici del sistema che si

occupa dell’infotainment. Nel primo contatto al volante della

nuova Civic diesel 1.6 abbiamo apprezzato una posizione di guida

bassa con seduta piu’ ampia e comoda rispetto a prima. Il tunnel

alto e la leva cambio corta e rialzata rendono il “packaging” piu’

performante. La strumentazione digitale e’ chiara, grazie al

grande quadro centrale arricchito da svariate informazioni. Anche

i comandi sono sistemati in modo razionale e tutto si gestisce in

modo intuitivo. Molto bilanciato ai bassi regimi, il “cuore” gira

a dovere. La coppia e’ buonain basso. In autostrada i fruscii

aerodinamici sono contenuti. Agile nel traffico, la Civic ha un

minimo rollio.

Preciso lo sterzo ed il cambio CVT molto diretto oltre ad

infondere grande sicurezza. Fra i sistemi ricordiamo quello di

frenata a riduzione d’impatto, l’avviso di allontanamento della

corsia (LDW), riduzione del rischio di allontanamento della

corsia, riconoscimento della segnaletica stradale, limitatore di

velocita’ intelligente, controllo adattativo della velocita’ di

crociera. Anche le sospensioni sono state configurate per offrire

la massima maneggevolezza, dispongono di un sistema Multi-Link

indipendente sul posteriore, mentre sull’anteriore le sospensioni

sono di tipo MacPherson. Una Civic che dispone della nuova

piattaforma e si nota e come a livello di guida dinamica. Da

eviedenziare anche lo spazio per passeggeri e bagagli. “Il piano

vendite – ha anticipato Vincenzo Picardi, PR di Honda Motor Europe

Italia – per Civic per il 2018 e’ di commercializzare 2.500 unita’

con il 60% diesel ed il 49% benzina”. “Sin dalle primissime fasi,

abbiamo definito il nostro principale obiettivo per la nuova Civic

– aveva affermato al Salone di Tokyo Mitsuru Kariya, Chief

Engineer e Global Project Leader – Abbiamo stabilito e raggiunto

gli obiettivi in termini di prestazioni dinamiche attraverso un

esauriente ed estenuante regime di collaudo e sviluppo. Il

risultato e’ una piattaforma capace di offrire una stabilita’ di

guida e un grado di finitura superiori, come pure una posizione di

guida ribassata e rassicurante”.

