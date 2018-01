Subaro XV, il crossover sportivo

🔊 Ascolta l'articolo

Di ITALPRESS

Dopo averlo ammirato al Salone di Ginevra,

nello scorso marzo, Il crossover sportivo Subaru XV, alla seconda

generazione, festeggia nel migliore dei modi la sua

commercializzazione (domani, sabato, il classico porte aperte

nelle concessionarie, previste 1000 unita’ nel 2018). Infatti si

fregia del piu’ alto punteggio nei recenti test crash Euro NNCAP

insieme a Vw Arteon, T-Roc e Polo, Volvo XC60, Opel Crossland X e

Subaru Impreza. “Il nostro modello e’ sempre pronto per ogni sfida

– ha sottolineato il presidente di Subaru Italia, Takashi Yamada –

permette di conquistare tutte le strade con l’AWD”. I motori

proposti sono due, entrambi a benzina con architettura boxer: il

1.6 a benzina da 114 cv ed il 2 litri da 156 cv. Prezzi da 22.900

fino ai 32.900 euro per il due litri nella piu’ ricca delle

versioni. Entrambi disporranno successivamente delle version

bi-fuel a Gpl. Escluso l’arrivo del diesel. Quattro gli

allestimenti: Pure, Style, Stye Navi e Premium. Di serie sette

airbag, l’Hill descent control ed il sistema EyeSight, impiego di

telecamere. Grazie all’impiego della piattaforma SGP (Subaru,

Global Platform), la XV fa un salto di qualita’. Frontale

grintoso, parafanghi larghi, lunotto inclinati, paraurti massicci.

Una XV che invoglia all’avventura. Sci, tavola da surf e bici

puoi portarli con te. E se non ti accontenti si possono utilizzare

le barre sul tetto per sistemare gli oggetti ingombranti. Una XV

con 5 anni di garanzia e 3 anni di manutenzione ordinaria.

L’abitacolo garantisce spazio, anche in altezza. Plastiche

morbide, cuciture arancioni, buoni rivestimenti dei sedili bene

imbottiti. La distribuzione dei comandi offre di piu’ divisi come

sono tra plancia, consolle, volante e imperiale e dove albergano i

tasti per disattivare il Pre-collision Braking System ed il Lane

Sway Warning. Tutti gestiti dal sistema EyeSight.

Due gli schermi uno di 8″ del multimediale e uno di 4″2 del

computer di bordo nella parte alta. Il motore 2 litri ad iniezione

diretta di benzina da 156 cv offre buone riprese ed accelerazioni

si su asfalto asciutto che sui fondi invernali. Sterzo diretto,

sospensioni che lavorano con impegno. Validi il sistema X-Mode che

gestisce propulsore, freni e trazione sui fondi innevati o fangosi

dove interviene a dovere anche la Torque Vectoring che gestisce la

distribuzione della potenza fra le ruote e in particolare l’AWD.

L’altezza da terra di 22 cm, poi, fa superare buche senza patemi

d’animo. E poi su un tratto off-road impegnativa in una salita

sterrata con la pendenza del 70% ha messo in luce doti

insospettabili, agilita’ da gatto, una XV con qualita’ di

scalatore provetto. Anche in un tratto collinare semi fangoso la

XV si e’ dimostrata di grande affidamento grazie anche alla

trazione S-Awd. Il cambio Cvt a variazione continua Lineartronic

svolge la sua parte a dovere quasi imitando la resa di una

trasmissione manuale a sette rapporti. La leva sia in posizione

automatica o sequenziale regala rilassatezza a chi siede al

volante. Tiene alla grande la strada, degna di un’auto piu’ bassa,

che non un crossover concepito per l’off-road: sospensioni

toniche, massima rispondenza delle ruote agli input del volante,

elevata sensazione di aderenza e di controllo della situazione.

C’e’ anche un tetto apribile in cristallo con parasole manuale:

offre ventilazione e luce a tutti gli ospiti a bordo. Sistema di

intrattenimento di ultima generazione che consente di essere

sempre connesso con il mondo esterno. Una XV che offre una

sicurezza a 360°.

