Unipa e due giorni di dibattiti sulla Shoah. Micari: “Insegnare i valori”

Tenere vivo il ricordo e analizzare le piu’ rilevanti e drammatiche sfaccettature della Shoah, dando particolare rilievo alle problematiche psicologiche che ha causato ed evidenziando come sia un trauma ancora ben presente: questi gli obiettivi del convegno “Shoah: declinazioni del trauma”, una due giorni a carattere multireligioso e multiculturale organizzata nella Sala delle Capriate dello Steri dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Universita’ di Palermo in occasione della Giornata della Memoria. Ad aprire il dibattito il rettore dell’Ateneo palermitano, Fabrizio Micari, che ha ricordato come nel 1938, quando furono promulgate le leggi razziali, l’Universita’ caccio’ cinque professori: Emilio Segre, ordinario di Fisica sperimentale e futuro Premio Nobel; Maurizio Ascoli, clinico famoso per avere scoperto una cura contro la tubercolosi, cui e’ intitolata un’aula del Policlinico di Palermo; l’italianista Mario Fubini, straordinario di Letteratura, l’ordinario di Ingegneria elettronica Alberto Dina e il fisiologo Camillo Artom.”Riflessione, memoria, passato che deve diventare monito per il futuro sono elementi fondamentali ovunque, ma in particolare all’interno dell’Universita’ – ha sottolineato Micari -. Questi eventi sembrano lontani, ma in realta’ non e’ cosi’, visto che ancora oggi qualche politico parla ancora di ‘razza bianca’. Parole che non si possono sentire. L’Universita’ e’ la punta finale, la piu’ avanzata della formazione delle giovani generazioni, ha il compito non solo di dare informazioni e conoscenze, ma anche di dare valori. Valori come il rispetto nei confronti dell’altro devono essere trasmessi in tutte le fasi della crescita affinche’ certi drammatici fatti non si verifichino mai piu’ in futuro”. Il convegno, moderato dal professor Giuseppe Verde, vede la partecipazione di studiosi e docenti provenienti dal mondo accademico nazionale, di autorita’ religiose e di esponenti della societa’ civile e degli organi di informazione per creare una occasione di confronto e dialogo sul tema della Shoah di carattere storico, giuridico e sociologico. Tra gli interventi del mattino quelli di Mario Ferrante (delegato del rettore per la Mediazione culturale e il dialogo interreligioso), Pierluigi Consorti (Universita’ di Pisa, presidente Adec), Enrico Del Mercato (caporedattore la Repubblica Palermo) e David Meghnagi (Universita’ di Roma Tre). La sessione pomeridiana, presieduta da Salvatore Di Vitale, presidente del Tribunale di Palermo, vedra’ i contributi di Vito Impellizzeri (Facolta’ Teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista” di Palermo), Claudia Hassan (Universita’ di Roma Due), Sabina La Grutta e Gioacchino Lavanco (Universita’ di Palermo).I lavori proseguiranno domani con gli interventi di Salvatore Bordonali, Rita Foti e Luciana Pepi (Universita’ di Palermo) e, a partire dalle 11.30, di Giovanni Bavetta (commissario ASP Trapani), Antonio Sparaco (dirigente Sanitario, Responsabile U.O. ASP Trapani), Fabrizio De Nicola (manager dirigente Azienda Policlinico di Palermo) e Mario Affronti (Responsabile del servizio medicina delle migrazioni Azienda Policlinico di Palermo). (ITALPRESS).

