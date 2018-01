Non basta la danza della pioggia. Torna l’incubo razionamento acqua. Orlando chiede lo stato di calamità

🔊 Ascolta l'articolo

Non è certo un mistero che gli invasi di Palermo e provincia sono a secco che le campagne sono aride e gli agricoltori invocano lo stato di calamità. E il sindaco del capoluogo, Leoluca Orlando prende una decisione netta, ovvero chiedere il prima possibile e sembra che sia stato fatto di dichiarare lo stato di calamità da parte del Consiglio dei Ministri, scelta che potrebbe essere caldeggiata dall’arrivo del Presidente del Consiglio, Gentiloni, lunedì a Palermo.

ll sindaco assicura che l’istruttoria del provvedimento è in corso: ” È questione di giorni, fino ad allora per quanto ci riguarda è tutto fermo — dice Orlando — Siamo in attesa degli esiti della discussione in sede nazionale». E quindi sembra che da un lato l’incubo razionamento possa essere sospeso, di contro i tecnici dell’Amap da oggi potrebbero decidere di iniziare a ridurre a 300 litri al secondo.

Intanto nella mente dei palermitani riaffiora un unico pensiero, quello di essere tornati indietro di trent’anni quando in città le persone erano costrette a fare le file armati di bidoni nelle fontane.

