Noleggiare uno chef sexy a domicilio? è possibile….

Cibi afrodisiaci pronti a far sognare e aprire nuovi orizzonti questa volta si va oltre. Cibo e bella presenza a dir poco sexy quella messa in campo dal nuovo sito “lo gnocco in cucina”.

Arrivano gli chef sexy a domicilio. E ‘possibile prenotare, per ora solo a Milano, un attraente e sexy cuoco, che arriva direttamente a casa con l’occorrente per cucinare e impartisce lezioni di cucina alle sue clienti.

Per accedere al servizio occorre registrarsi all’indirizzo web e solo allora si potrà scegliere tra gli otto modelli ed esperti di cucina. I cuochi porteranno i cibi necessari per la preparazione e intratterranno le clienti cenando e conversando.

Il costo del servizio è pari 90 euro a persona.

