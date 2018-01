Di Maio: “Davigo, Cantone e Di Matteo non saranno Ministri a 5 Stelle”

🔊 Ascolta l'articolo

“Non faccio i nomi dei futuri ministri, ma posso dire che Davigo, Cantone e Di Matteo non faranno parte del nostro governo”. Lo ha detto Luigi Di Maio a ‘Dalla vostra parte verso

il voto’ su Retequattro.

Si tratta di un’autentica novità. Dagli interventi di qualche magistrato era uscita allo scoperto qualcosa di più che una intenzione. Ci hanno ripensato? Oppure non c’è mai stata un’autentica volontà di imbarcare nel nuovo governo, in caso di vittoria, i magistrati, identificati con il loro nome, dal primo ministro designato.

Sulla decisione di rendere pubblico il “no” ai magistrati è pesato forse un sondaggio che ha sconsigliato di mettere in vetrina i nomi sulla base di interventi informali nel corso di manifestazioni.

Gli interessati comunque potrebbero restarci male, anche perché non hanno mai mostrato di essere interessato – è il caso di Davigo e Cantone – a questa prospettiva.

(Pol/AdnKronos)

