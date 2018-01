Monchi: “Dzeko? Offerte non sono interessanti”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Come sta Dzeko? L’ho visto nello spogliatoio, ora si sta riscaldando. Noi stiamo continuando per la nostra strada, la Roma come tutti i club del mondo ascolta le offerte per i suoi giocatori e dopo decidiamo. In questo momento Edin è qui e siamo contenti, vuol dire che fino a questo momento le offerte che sono arrivate non sono state interessanti”. Lo dice il ds giallorosso Monchi parlando dell’attaccante, a un passo dal Chelsea, prima del recupero di campionato contro la Sampdoria.

“Non sono il suo procuratore e non so se è arrivata un’offerta al giocatore, io parlo per la Roma. Ci saranno dei colpi in entrata? Stiamo lavorando per questo ma fino a oggi non è uscito nessuno. Mancano 7 giorni alla fine del mercato e stiamo lavorando per cercare qualcosa che possa migliorare la squadra”, risponde il dirigente spagnolo.

“La Roma ha delle esigenze economiche da far rispettare oltre che tecniche? Il direttore sportivo deve sempre guardare il lato sportivo e quello economico – sottolinea Monchi -. Io sono un dirigente e devo guardare tutti e due gli aspetti, altrimenti domani andavo a prendere Messi. Io devo lavorare tanto per conquistarmi la fiducia dei tifosi, quello che ho fatto in passato non conta niente: lavoro per fare la Roma più forte”. A chi domanda del presunto interesse della Roma per Aleix Vidal, il dirigente giallorosso si limita a dire: “E’ un ragazzo che ho avuto a Siviglia, è un gran giocatore ma è di proprietà del Barcellona”.

