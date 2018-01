🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Su un accordo con la Lega dicono cose errate, la notizia non è vera e la frase attribuita a me la smentisco categoricamente”. Lo ha detto Luigi Di Maio, a ‘Dalla vostra parte’, a proposito di una intesa con Salvini per il governo dopo il 4 marzo.

