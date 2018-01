UnionCamere, Sicilia saldo positivo +7.518, Patrizia Di Dio ottimista

🔊 Ascolta l'articolo

“Nonostante tutto quello che – aziende e liberi professionisti – abbiamo dovuto affrontare, siamo stati, siamo e continuiamo a essere il vero motore dell’Italia e in particolare della nostra terra visto che i dati di UnionCamere che riguardano la Sicilia parlano di un saldo positivo di +7.518″. Lo afferma la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio che aggiunge: “Siamo la terza regione d’Italia, dopo Lazio e Campania, e se guardiamo a quel +46.000, il nostro saldo di 7.518 iscrizioni in piu’, significa che siamo addirittura quasi il 16,35% di questo saldo positivo, un dato molto confortante che ci da’ energia e fiducia”. “E’ proprio vero che se riparte il Sud riparte l’Italia – aggiunge Patrizia Di Dio – e la Sicilia, se riesce a ‘partire’, perche’ non si puo’ parlare di ripartenza in quanto un adeguato sviluppo con prospettive di futuro e ricchezza per tutti non l’abbiamo mai avuto, “rischia” di diventare il motore della ripresa d’Italia. E proprio dalla Sicilia, dalla maggiore difficolta’, dal peggiore sottosviluppo infrastrutturale, dal deficit di legalita’ che viviamo e dal peggiore livello di occupazione di tutta Europa, non solo d’Italia – prosegue Di Dio – dimostriamo di avere la forza, l’energia, le capacita’ per farcela e trainare la ripresa del Paese”.

“Con questi dati partiamo da una consapevolezza, che la nostra resilienza e’ riuscita a non farci soccombere nonostante abbiamo attraversato un periodo che per effetti devastanti sulle imprese e sull’economia e’ simile solo a una guerra, abbiamo continuato a testa bassa ad andare avanti nonostante l’assenza di una politica regionale di reale sostegno, nonostante non siamo stati presi in adeguata considerazione come unica vera leva di sviluppo della nostra terra, quella che puo’ produrre vero lavoro e reddito”, afferma Patrizia Di Dio. “In questi ultimi anni per fortuna – conclude la presidente di Confcommercio Palermo – si e’ creata una nuova cultura dell’autoimprenditorialita’ e sempre piu’ giovani anziche’ guardare, aspettare e sperare invano il posto fisso hanno sfidato se stessi e si sono messi in gioco come imprenditori, le aziende superstiti si sono rafforzate, stiamo crescendo nel turismo e nei pubblici esercizi e nelle libere professioni, settore che adesso conta anche nuove figure professionali inesistenti fino a pochi anni fa”. (ITALPRESS).

