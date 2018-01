Nuova perizia psichiatrica per insegnante di Gela che uccise le due figlie

🔊 Ascolta l'articolo

Una nuova perizia psichiatrica e’ stata disposta nei confronti di Giusy Savatta, l’ex insegnante di Gela che nel dicembre del 2016, al culmine di un raptus, strangolo’ le sue due figliolette, Sofia di 9 anni e Gaia di 7. Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Gela Paolo Fiore, nel corso dell’udienza di quest’oggi, ha disposto un supplemento della perizia psichiatrica per valutare le condizioni mentali della donna e soprattutto accertarne la pericolosita’ sociale. Il giudice ha affidato l’incarico allo psichiatra Carlo Monteleone. Gia’ una commissione di esperti ha ritenuto l’ex insegnante incapace di intendere e di volere al momento in cui fu consumato il duplice delitto. Per tale motivo la donna e’ attualmente sotto cura all’ospedale psichiatrico di Barcellona Pozzo di Gotto dove e’ tenuta costantemente sotto osservazione. La prossima udienza e’ stata fissata per il prossimo 28 marzo. (ITALPRESS).

