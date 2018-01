🔊 Ascolta l'articolo

Un bambino di 4 anni e’ morto a Floridia soffocato, con molta probabilita’, da un boccone. A dare l’allarme e’ stata la madre, accortasi delle difficolta’ del piccolo, mentre si trovava a tavola. Per il bambino pero’ non c’e’ stato nulla da fare. Vano l’intervento dell’elisoccorso del 118. (ITALPRESS).

