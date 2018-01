Subaru XV, il crossover ‘alternativo’ che va dappertutto  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

Non è un Suv da città né un fuoristrada duro e puro ma dei due mondi la Subaru XV ha sempre offerto il meglio, grazie al suo DNA automobilistico e 4X4. A sei anni dalla prima generazione, il crossover giapponese si rinnova completamente (anche più di quanto il suo look possa fare immaginare) e si propone come interessante alternativa a marchi più noti.

Le Subaru sono sempre state auto che non hanno cercato la via più facile per conquistare i clienti: le due soluzioni su cui si basa la ‘riconoscibilità’ del marchio – motore boxer e cambio a variazione continua – non sono davvero le più popolari sul mercato. Ma chi le conosce, sa che offrono anni di guida senza pensieri, in ogni condizione, grazie anche alla proverbiale affidabilità del marchio.

La XV non fa eccezione e la nuova generazione porta all’estremo questa particolarità, dicendo addio al motore turbodiesel (ormai rinnegato da quasi tutti i marchi giapponesi): un peccato perché il diesel 2.0 Subaru – anche questo rigorosamente boxer – nelle ultime versioni garantiva prestazioni di un certo livello con la coppia e i consumi che solo un motore a gasolio può garantire.

Oggi quindi la XV offre due motori a benzina, un 1.6 da 115 Cv e un 2.0 da 156 CV, con la sola possibilità del cambio CVT Lineartronic: una accoppiata che non offre sportività estrema ma che – in combinazione con il sistema di trazione ‘intelligente’ X-Mode – permette di affrontare ogni condizione (città, autostrada o off road di un certo livello) con tranquillità. Peraltro, le credenziali – in fatto di fuoristrada – ci sono tutte, dall’altezza da terra di 22 centimetri agli angoli di attacco e uscita. I consumi, certo, non sono paragonabili a un turbodiesel (in media 9 litri per 100 km, in uso reale), ma per questo è in arrivo una versione a Gpl pensata per i macinatori di km.

Se, rispetto alla prima generazione, il design esterno è stato evoluto senza stravolgimenti, all’interno la XV offre un confort maggiore, grazie a un telaio più rigido e materiali di migliore qualità. La console – ridisegnata – non è minimalista né ultramoderna, ma tutto questo fa parte della filosofia Subaru che premia la concretezza sulla ‘moda’ (destinata inevitabilmente a finire fuori moda).

Tassello importante della gamma Subaru – che a livello globale continua a macinare record, più di 1,09 milioni di vetture vendute nel 2017 – la XV si presenta in Italia con un listino che parte da 23 mila euro, in una versione già molto completa. E fra le dotazioni di serie meritano una segnalazione il pacchetto Eye Sight, che comprende i principali dispositivi di sicurezza dalla frenata d’emergenza all’aiuto alla marcia in coda, e l’Active Torque Vectoring, un sistema che ‘legge’ in tempo reale l’andamento della vettura in curva e, intervenendo sulla trazione delle singole ruote e sull’impianto freni, mantiene l’auto in traiettoria.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.