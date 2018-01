Elezioni, Razzi: “Escluso? Nessuna comunicazione ufficiale”  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

“Leggo da agenzie di stampa che Forza Italia intende non ripresentare la mia candidatura alle politiche del 4 di marzo” ma “sono tranquillo”. E’ quanto dichiara il senatore Antonio Razzi in una nota.

“I miei rapporti di correttezza e lealtà con il partito e con il Presidente Berlusconi – ha continuato – sono tali da escludere una modalità di questo tipo, in quanto non ho ricevuto nessuna comunicazione in questo senso. Pertanto, dato il rapporto di fiducia reciproca sono tranquillo nel dichiarare, senza tema, che queste notizie non hanno fondamento sino a quando Forza Italia non ufficializzerà le proprie decisioni nella compilazione delle liste dei suoi candidati”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.