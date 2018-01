Mario Francese, il delitto nelle dichiarazioni di Gioacchino Pennino e Angelo Siino

🔊 Ascolta l'articolo

(essepì) I collaboratori di giustizia non sono il vangelo ed ogni loro parola va sottoposta a puntuale verifica L’autorità giudiziaria considera attendibili alcuni collaboratori e non giudica degni di fede altri. L’attendibilità, comunque sia, non riguarda mai tutto ciò che dicono, ma ciò che viene verificato e ritenuto aderente al vero. Gioacchino Pennino e Angelo Siino godono di considerazione, ma non ci sentiamo affatto di sottoscrivere tutto ciò che dicono. Le loro parole, però, ci sono e fanno parte della storia giudiziaria; farle conoscere, mentre infuria una polemica sulla fiction TV dedicata a Mario Francese, appare doveroso per misurare la correttezza dello sceneggiato e la sua aderenza agli eventi. Quanto alle polemiche in corso,fra le testate, Repubblica e Giornale di Sicilia, ci limitiamo a considerare che i fatti e la loro interpretazione non riguardano in alcun modo l’attuale proprietà del Giornale di Sicilia e, manco per niente, i giornalisti del “Sicilia”, quotidiano che lo scrivente conosce ed ama per averci lavorato per anni, anche quando aveva i calzoni corti. Lo stralcio delle dichiarazioni rese da Pennino e Siino ci offrono lo spaccato di un contesto “malato” ma anche la prova dell’esistenza di galantuomini, come Lino Rizzi, scomparso, che la proprietà volle alla testa del giornale.

Gioacchino Pennino, stralcio dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria nel processo per l’omicidio di Mario Francese

Preciso anche che per quanto è a mia conoscenza, sono sempre esistiti ottimi rapporti tra i proprietari del quotidiano Giornale di Sicilia ed esponenti di rilievo di Cosa Nostra. Ciò sono in grado di dire non soltanto per quanto riferitomi a proposito dell’omicidio di Mario FRANCESE da Nino SALVO, ma anche perché ricordo che, nel lontano 1962, mio zio Gioacchino PENNINO, ora deceduto, ed allora rappresentante della famiglia mafiosa di Brancaccio, fu informato da Federico ARDIZZONE e da tale PASSANTINO, che rivestiva un importante ruolo nella redazione del Giornale di Sicilia, del fatto che fosse stato emesso nei suoi confronti un mandato di cattura.

In buona sostanza fu possibile in tal modo a mio zio rendersi latitante, e so che fu ceduto al PASSANTINO, gratuitamente e comunque a prezzo di particolare favore, non so se direttamente o per il tramite di un prestanome, un appezzamento di terreno coltivato ad agrumeto sito in località Ciaculli di Palermo, terreno insistente in una zona conosciuta come “Castelluccio”.

Poichè l’Ufficio me ne fa espressa richiesta, dico che nessun regalo particolare avrebbe dovuto fare mio zio a Federico ARDIZZONE, al quale proprio in ragione del rapporto che li legava, era consentito di fatto di poter lavorare tranquillamente in una città come Palermo, ove altri Giornali, come ad esempio il quotidiano “L’Ora”, hanno subito negli anni minacce e danneggiamenti di vario genere. 38 Ricordo peraltro che sin da piccolo ho avuto modo di rilevare personalmente una costante frequentazione, nei locali sede del tiro a volo, di Federico ARDIZZONE, Michele GRECO e di mio zio Gioacchino PENNINO.

Ritengo di dovere sottolineare quanto riferitomi da Nino SALVO circa una sua “partecipazione” al Giornale di Sicilia. Per tale motivo il SALVO era a conoscenza delle vicende di quel quotidiano. Ricordo anche che, sempre a proposito dell’omicidio Mario FRANCESE, Nino SALVO mi disse che Federico ARDIZZONE aveva fatto assumere la direzione del Giornale a persona non siciliana che dicevano essere “comunista”, e ciò al preciso scopo di addossare su di lui la responsabilità della pubblicazione degli articoli che mettevano in particolare risalto la figura del RIINA e dei Corleonesi in genere. I Corleonesi però non ci cascarono e…

Angelo Siino, stralcio delle dichiarazioni rese all’autorità giudiziaria nel processo per l’omicidio di Mario Francese

Nel corso di quella discussione Il BONTATE aggiunse che quel giornalista “non si faceva i fatti suoi” e che si interessava di cose delle quali non avrebbe dovuto interessarsi, “fatti che non lo riguardavano, quale quello di Garcia”. Aggiunse che “erano arrivati” a tale PIRRI, che non so chi sia ma che doveva essere in qualche modo interessato al Giornale di Sicilia, e ad ARDIZZONE, per cercare di fare smettere il FRANCESE di interessarsi di quelle cose, più precisamente “per fargli arrivare un certo discorso”, come disse il BONTATE quasi testualmente, ma che avevano avuto come risposta “che non era possibile parlargli”. Chiesi allora al BONTATE: “ma come ci arrivate voi a PIRRI e ad ARDIZZONE?”, ed il BONTATE mi disse: “Sono tutta una cosa con gli SPADARO”.

A conferma della “vicinanza” degli ARDIZZONE ad ambienti qualificati di Cosa Nostra preciso che, alla fine degli anni settanta, non ricordo bene il periodo, ho saputo da Peppuccio SPADARO che avevano fatto ritrovare ad Antonio ARDIZZONE la sua BMW 733 che era stata rubata, ed il cui furto non so se sia mai stato denunziato alle competenti autorità pubbliche. Ho pure sentito dire che alla costruzione che è stata abbattuta per realizzarvi lo stabile ove adesso ha sede il Giornale di Sicilia, in via Lincoln, erano interessati gli SPADARO. D.:

A proposito degli SPADARO e del territorio mafioso di loro pertinenza, è a conoscenza dell’incendio dell’autovettura in uso all’allora direttore del Giornale di Sicilia Lino RIZZI, avvenuto nel quartiere “Kalsa” pochi mesi prima dell’uccisione del FRANCESE ?

R.: Nulla so al riguardo, ma ritengo che la cosa debba essere stata opera degli SPADARO perché nulla poteva essere fatto a quel tempo alla “Kalsa” senza che gli SPADARO lo volessero. Alla fine degli anni settanta gli SPADARO erano infatti “in auge” e legati “a filo doppio” con i Corleonesi. Il BONTATE mi fece capire che l’omicidio era stato in un certo senso la conseguenza di una “faida”, un conflitto di interessi, che si era venuta a creare all’interno del Giornale di Sicilia.

A tal proposito, e per meglio comprendere ciò, ricordo che dopo quella discussione avuta col BONTATE, presente Giacomo VITALE, discussione che ricordo essere avvenuta all’interno di un’auto alla cui guida io ero posto, ho sentito dire al VITALE che un vecchio ARDIZZONE era Massone, e che i problemi erano sorti da quando lo stesso non si era più interessato del Giornale, non so se perché fosse morto o perché ammalato, o per qualche altra ragione, perché non mi venne precisato. Seppi anche, non ricordo adesso da chi ed in quale momento, che “si erano dovuti interessare” per risolvere un problema di vita carceraria che una figlia di PIRRI aveva avuto con una prostituta.

Aggiungo anche, e lo faccio a questo punto delle mie dichiarazioni solo perché mi viene in mente adesso, che ho sentito dire a Giacomo VITALE che per cercare di fare smettere il FRANCESE di scrivere di fatti che riguardavano Cosa Nostra, gli era stato assegnato un diverso incarico, quello della cronaca sportiva. Malgrado ciò il FRANCESE continuava a “rompere”.

