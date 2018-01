Droga e alcool a Monreale, un arresto e sei denunce

🔊 Ascolta l'articolo

I militari della Compagnia Carabinieri di Monreale (Palermo) hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Vittorio Monte di 26 anni. Il giovane è stato sorpreso con 4 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish da un grammo l’una e 100 euro un banconote di vario taglio. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire un panetto di 75 grammi, il bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento delle singole dosi.

L’Autorità Giudiziaria, ha disposto la convalida dell’arresto di Monte. Inoltre, nel corso dello stesso servizio, sono state denunciate sei persone perché sorprese alla guida in stato di ebrezza alcoolica o sotto l’effetto delle sostanze stupefacenti. In alcuni casi addirittura il tasso alcoolico superava i 2 grammi per litro.

Infine sono state segnalate dieci persone all’Autorità Prefettizia in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale.

