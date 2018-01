Luca Marinelli è De André  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Dai produttori di “La meglio gioventù” arriva in anteprima nazionale al cinema solo il 23 e il 24 gennaio “FABRIZIO DE ANDRÉ. PRINCIPE LIBERO”. Un appuntamento unico che porta sullo schermo la vita di un artista che ha segnato la storia della canzone e della cultura italiana. Il cantante è interpretato da Luca Marinelli (Non essere cattivo e Lo chiamavano Jeeg Robot). La regia di Luca Facchini e la partecipazione straordinaria di Ennio Fantastichini.

