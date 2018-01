Trapani, sequestrato immobile all’ex deputato Girolamo Fazio

🔊 Ascolta l'articolo

I Carabinieri di Trapani e Palermo hanno dato esecuzione a un nuovo provvedimento di sequestro nei confronti dell’ex deputato Girolamo Fazio, coinvolto dell’operazione Mare Monstrum. Il provvedimento riguarda un immobile nel centro di Trapani adibito a bed and breakfast. “Il valore economico di parte dell’immobile, pari a 35 mila euro, e’ ritenuto l’equivalente del prezzo della corruzione erogata in favore dell’ex deputato regionale”, spiega in una nota l’Arma dei carabinieri. (ITALPRESS).

