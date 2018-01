Così Papa Francesco ha chiesto scusa a vittime abusi  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Cosa sentono gli abusati: su questo devo chiedere scusa perché la parola ‘prova’ ha ferito tanti abusati….Chiedo scusa se li ho feriti senza accorgermene”. Lo ha detto il Papa nel corso della conferenza stampa sul volo al termine del viaggio apostolico in Cile e Perù, rilanciata da Radio Vaticana, riferendosi alla vicenda di mons.

Juan Barros, il vescovo di Osorno, al centro di polemiche e accuse che lo vorrebbero complice di silenzi a copertura degli abusi commessi in passato da padre Karadima. Riguardo al cardinale O’Malley, ha continuato: “lo ringrazio della dichiarazione perché stata molto giusta, ha detto tutto quello che io ho fatto e faccio e che fa la Chiesa”.

