Brumotti a Napoli, aggredito ancora 

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Nuova aggressione per Vittorio Brumotti. Oggi pomeriggio verso le 16, nel rione Traiano a Napoli, Vittorio Brumotti e la sua troupe hanno subito un nuovo attacco con insulti, lancio di uova e di pietre, oltre a un tentativo di bloccare le loro auto, mentre erano impegnati in un servizio sullo spaccio di droga. Lo fa sapere ‘Striscia la notizia’ spiegando che, “dopo aver raccolto informazioni e materiale video nel corso del weekend, oggi l’inviato di Striscia si è presentato con una serie di foto degli spacciatori più attivi del quartiere, chiedendo alla gente del posto se li conosceva”.

“Immediata è stata la reazione: l’auto blindata di Striscia è stata circondata da una decina di uomini incappucciati che hanno tirato calci contro il mezzo, accompagnati da insulti, minacce e lancio di uova e sassi”, spiega. Il servizio andrà in onda domani sera a Striscia la notizia.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.