Fonte: adnkronos.com

Una donna di 54 anni è stata uccisa a Napoli, nel quartiere San Giovanni a Teduccio. Il corpo della donna è stato trovato riverso a terra in strada. Sul posto è giunta la Polizia scientifica per i rilievi. Indaga la Polizia di Stato. Si pensa a un agguato di matrice criminale.

